EUA revogaram 175 mil vistos a estrangeiros desde início do 2.º mandato de Trump

O Departamento de Estado norte-americano anunciou esta segunda-feira ter revogado mais de 175 mil vistos a estrangeiros desde o início do segundo mandato do Presidente Donald Trump, em janeiro de 2025.

A maioria das revogações ocorreu devido a incidentes com a polícia, agressões, furtos ou condução sob o efeito de álcool ou drogas, indicou o Departamento de Estado num comunicado.

O Governo norte-americano sublinhou que um visto para entrar nos Estados Unidos (EUA) "é um privilégio, não um direito" e advertiu de que utilizará "todos os recursos disponíveis" para combater quem considerar que está a abusar desse privilégio.

Entre os exemplos de cidadãos estrangeiros cujos vistos foram revogados, o Departamento de Estado referiu casos de pessoas acusadas de agressão sexual ou de perturbação da ordem pública, bem como de vários estrangeiros que celebraram o assassínio, no ano passado, do ativista de extrema-direita Charlie Kirk.

O secretário de Estado, Marco Rubio, também revogou vistos por razões de política externa, entre eles o de um cidadão cubano relacionado com uma "operação de influência" de Havana e o de cidadãos iranianos com ligações ao regime teocrático dos 'ayatollahs'.

No âmbito da política de imigração restritiva do Governo Trump, os Estados Unidos tornaram mais difícil o processo de pedido de vistos, impondo fianças para determinados vistos em alguns países e aumentando a fiscalização dos requerentes, incluindo a análise da sua atividade nas redes sociais.