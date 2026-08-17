Duplas madeirenses terminam Circuito Nacional de Voleibol de Praia no 13.º lugar

As duplas madeirenses Mariana Valdez/Marta Mendes e Leonardo Roque/Vicente Freitas concluíram a participação na fase final do Campeonato Nacional de Voleibol de Praia 2026, disputada em Albufeira, ambas no 13.º lugar da classificação.

No sector feminino, as campeãs regionais começaram por perder frente às tetracampeãs nacionais Beatriz Pinheiro/Inês Castro, por 2-0 (21-10 e 21-09). No segundo encontro, protagonizaram uma exibição equilibrada diante de Íris S. Rodrigues/Inês P. Pereira, acabando derrotadas na "negra", por 2-1 (21-19, 18-21 e 13-15), após um duelo muito disputado.

Já no quadro masculino, os vice-campeões regionais Leonardo Roque e Vicente Freitas estrearam-se frente aos campeões nacionais Gonçalo Sousa/Tomás Sousa, cedendo por 2-0 (21-03 e 21-13). No segundo jogo, perderam diante de Bruno Fonseca/João T. Gomes, também por 2-0 (21-10 e 21-06).

"As duplas madeirenses não passaram despercebidas nesta fase final do Circuito, tenho conquistado a simpatia de muitos atletas e elementos da organização do evento", conclui uma nota enviada pela Associação de Voleibol da Madeira.