Casos de sarampo nos EUA já ultrapassam os registados em todo o ano de 2025

Os Estados Unidos já registaram 2.566 casos confirmados de sarampo desde o início do ano, um número que ultrapassa os 2.289 casos contabilizados em todo o ano de 2025. Os dados, divulgados pelos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC), reportam-se a 13 de Agosto de 2026.

O aumento ocorre num contexto de forte actividade de surtos. Até à mesma data, foram identificados 38 novos surtos de sarampo em 2026 e 94% dos casos confirmados (2.407) estão associados a surtos. Destes, 1.032 pertencem a surtos iniciados este ano e 1.375 a surtos que começaram ainda em 2025.

A situação representa uma subida face ao ano passado, que já tinha registado o maior número de casos e surtos de sarampo nos Estados Unidos desde 1992. Em 2025 foram identificados 48 surtos e 90% dos 2.289 casos confirmados estavam relacionados com essas cadeias de transmissão. Em 2024 tinham sido registados apenas 285 casos e 16 surtos.

Mortes associadas aos surtos

O recrudescimento da doença também se reflectiu no número de vítimas mortais. Num dos principais surtos registados em 2025, no oeste do Texas, foram confirmados 762 casos, 99 hospitalizações e duas mortes até ao encerramento do surto, em Agosto desse ano.

O CDC salienta que o sarampo pode provocar complicações graves, incluindo pneumonia e encefalite. Entre as crianças infectadas, entre uma e três em cada mil podem morrer devido a complicações respiratórias ou neurológicas. Entre as pessoas não vacinadas que contraem a doença, cerca de uma em cada cinco necessita de hospitalização.

Os dados actuais contrastam com a situação alcançada pelos Estados Unidos após décadas de vacinação. O país declarou o sarampo eliminado em 2000, o que significava não existir transmissão contínua da doença durante mais de 12 meses.

A vacinação continua a ser a principal forma de prevenção. Segundo o CDC, uma dose da vacina contra o sarampo apresenta uma eficácia de cerca de 93% na prevenção da doença, enquanto duas doses elevam essa protecção para cerca de 97%.

Os números de 2026 são ainda preliminares e podem sofrer alterações à medida que os casos são confirmados e comunicados pelas autoridades de saúde.