Intensas chuvas provocam três mortos e inundações em várias zonas da Venezuela
As fortes chuvas que atingiram a Venezuela nos últimos dias provocaram inundações, deslizamentos de terras, cortes de energia e danos em várias regiões do país. Em Caracas, o mau tempo causou a morte de três pessoas durante a noite de sábado para domingo.
Duas das vítimas eram adolescentes, com 16 e 17 anos, que foram arrastadas por uma corrente de água na zona de La Vega. Uma mulher de 49 anos morreu em El Peñón, em Macarao, depois de uma rocha atingir a habitação onde se encontrava. Os óbitos foram confirmados pelo Corpo de Bombeiros de Caracas.
A chuva provocou ainda o transbordo parcial do rio Guaire, tendo sido registadas inundações em diferentes pontos da capital. Veículos ficaram presos na água e na lama, enquanto árvores caíram e várias zonas ficaram sem eletricidade.
Os efeitos do mau tempo não se limitaram a Caracas. Os estados de Trujillo, Yaracuy, Amazonas e Táchira também registaram ocorrências, incluindo estradas afectadas e prejuízos em áreas agrícolas.
Em Aragua, a passagem da onda tropical número 37 provocou inundações e a queda de pelo menos três árvores, segundo informações divulgadas pelas autoridades e meios de comunicação locais.
As chuvas atingiram também famílias que ainda permanecem em abrigos provisórios na sequência dos sismos registados em junho, aumentando a vulnerabilidade das populações afectadas. Em Caracas e na região de La Guaira foram divulgadas imagens de estruturas temporárias atingidas pela água.
As autoridades venezuelanas mantêm o acompanhamento das condições meteorológicas e das zonas mais expostas a inundações e movimentos de vertente.