Intensas chuvas provocam três mortos e inundações em várias zonas da Venezuela

As fortes chuvas que atingiram a Venezuela nos últimos dias provocaram inundações, deslizamentos de terras, cortes de energia e danos em várias regiões do país. Em Caracas, o mau tempo causou a morte de três pessoas durante a noite de sábado para domingo.

Duas das vítimas eram adolescentes, com 16 e 17 anos, que foram arrastadas por uma corrente de água na zona de La Vega. Uma mulher de 49 anos morreu em El Peñón, em Macarao, depois de uma rocha atingir a habitação onde se encontrava. Os óbitos foram confirmados pelo Corpo de Bombeiros de Caracas.

#16Ago | El Frente de Defensa del Norte de Caracas reportó afectaciones en los refugios temporales ubicados en el Bulevar Panteón tras las fuertes lluvias registradas la noche del sábado 15 de agosto.



De acuerdo con la organización comunitaria, las precipitaciones dañaron toldos… https://t.co/RcV5Xia1Q4 — El Informador Venezuela 🌎 (@ElInformadorVE) August 17, 2026

A chuva provocou ainda o transbordo parcial do rio Guaire, tendo sido registadas inundações em diferentes pontos da capital. Veículos ficaram presos na água e na lama, enquanto árvores caíram e várias zonas ficaram sem eletricidade.

Os efeitos do mau tempo não se limitaram a Caracas. Os estados de Trujillo, Yaracuy, Amazonas e Táchira também registaram ocorrências, incluindo estradas afectadas e prejuízos em áreas agrícolas.

#Venezuela | VIDEOS: Fuertes lluvias desbordaron quebradas, anegaron vías y tumbaron árboles en varias partes de Caracas https://t.co/gw1Lr05BlR ^J' — Caraota Digital (@CaraotaDigital) August 17, 2026

Em Aragua, a passagem da onda tropical número 37 provocou inundações e a queda de pelo menos três árvores, segundo informações divulgadas pelas autoridades e meios de comunicação locais.

As chuvas atingiram também famílias que ainda permanecem em abrigos provisórios na sequência dos sismos registados em junho, aumentando a vulnerabilidade das populações afectadas. Em Caracas e na região de La Guaira foram divulgadas imagens de estruturas temporárias atingidas pela água.

Noticias || TRAGEDIA EN CARACAS: DOS NIÑAS MUEREN ARRASTRADAS POR UNA CORRIENTE TRAS FUERTES LLUVIAS.



Dos niñas perdieron la vida tras ser arrastradas por una fuerte corriente de agua durante las intensas lluvias registradas en Caracas, Venezuela.



El temporal provocó el… pic.twitter.com/OKO59QVPqT — InfoMundo (@NotiInfoMundo) August 17, 2026

As autoridades venezuelanas mantêm o acompanhamento das condições meteorológicas e das zonas mais expostas a inundações e movimentos de vertente.