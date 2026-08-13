Períodos de céu muito nublado previstos para sexta-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para a Madeira, para esta sexta-feira, 14 de Agosto, períodos de céu muito nublado, com boas abertas na vertente sul

Aguaceiros em geral fracos, mais prováveis na vertente norte e

terras altas.

Vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) de norte/nordeste, por vezes

forte (até 40 km/h) nas terras altas.

Pequena descida de temperatura nas terras altas.



REGIÃO DO FUNCHAL:

Céu com períodos de muita nebulosidade, em especial a partir

do meio da tarde.

Vento fraco (inferior a 15 km/h).



ESTADO DO MAR:

Costa Norte: Ondas de norte/nordeste com 1 a 1,5 metros.

Costa Sul: Ondas inferiores a 1 metro.

Temperatura da água do mar: 24/25ºC