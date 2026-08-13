Períodos de céu muito nublado previstos para sexta-feira
O Instituto Português
do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para a Madeira, para esta sexta-feira, 14 de
Agosto, períodos de céu muito nublado, com boas
abertas na vertente sul
Aguaceiros em geral fracos, mais prováveis na vertente norte e
terras altas.
Vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) de norte/nordeste, por vezes
forte (até 40 km/h) nas terras altas.
Pequena descida de temperatura nas terras altas.
REGIÃO DO FUNCHAL:
Céu com períodos de muita nebulosidade, em especial a partir
do meio da tarde.
Vento fraco (inferior a 15 km/h).
ESTADO DO MAR:
Costa Norte: Ondas de norte/nordeste com 1 a 1,5 metros.
Costa Sul: Ondas inferiores a 1 metro.
Temperatura da água do mar: 24/25ºC