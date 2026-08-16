Embaixador de Portugal na Venezuela recebeu Bispo do Funchal

Durante a sua visita pastoral à Venezuela, o Bispo da Diocese do Funchal, D. Nuno Brás, foi recebido na residência da Embaixada de Portugal na Venezuela pelo Embaixador de Portugal em Caracas, Manuel Frederico Pinheiro da Silva.

No encontro marcaram presença outras figuras eclesiásticas e representantes da comunidade portuguesa na Venezuela. D. Nuno Brás fez-se acompanhar pelo Arcebispo de Caracas, D. Raúl Biord; pelos bispos luso-venezuelanos D. José António da Conceição Ferreira e D. José Dionísio Gomes de Gouveia; bem como pelos padres luso-venezuelanos Carlos Abreu e Carlos Orlando Gomes.

No encontro esteve também presente o Conselheiro das Comunidades Madeirenses, Aleixo Vieira, que se juntou ao Bispo do Funchal e aos restantes participantes numa iniciativa que visou reforçar os laços de fraternidade e cooperação entre as instituições diplomáticas e eclesiásticas e os representantes da comunidade luso-venezuelana no país.

D. Nuno Brás termina hoje, 16 de agosto, uma visita pastoral de cinco dias à Venezuela, realizada entre 12 e 16 de agosto, a convite do Arcebispo de Caracas, D. Raúl Biord.

Ao longo da visita, o Bispo do Funchal participou em diversos encontros com instituições, comunidades e a Cáritas Venezuelana, tendo também visitado zonas e famílias afetadas pelos sismos que atingiram o país. A missão assumiu um particular carácter de solidariedade e proximidade para com as populações atingidas pela tragédia.