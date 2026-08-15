Fãs fazem fila em Gales para se despedirem de Bonnie Tyler após morte no Algarve

Centenas de fãs fizeram hoje fila na localidade de Mumbles, no País de Gales, para se despedirem da cantora Bonnie Tyler, que morreu no Algarve em julho, e cujo caixão percorre hoje as ruas galesas.

A cantora, conhecida pelo êxito "Total Eclipse of the Heart", morreu com 75 anos em Faro, no Algarve, em 08 de julho, após ter estado dois meses internada num hospital.

Habitantes locais e fãs vindos de várias partes do Reino Unido reuniram-se hoje em Mumbles, perto de Swansea, para ver a caravana com o caixão, envolvido numa bandeira do País de Gales, com outras dezenas de pessoas a deixarem flores em frente à casa da artista.

A dignified silence followed by applause as the hearse approaches the church carrying Bonnie Tyler on her final journey with her coffin draped in the Welsh flag as

thousands line the streets.

A truly moving moment ..

RIP Bonnie . pic.twitter.com/bgTzYGosC8 — Martha (@MGonigle) August 15, 2026

"Ela vinha sempre a casa e tinha sempre atenção aos seus fãs no País de Gales", disse Carys Edwards, de 18 anos, citada pela agência Associated Press (AP) considerando que "as suas canções significavam muito para muita gente em Gales".

Bonnie Tyler, nome artístico de Gaynor Hopkins, tinha três irmãs e dois irmãos, era filha de um mineiro e cresceu numa habitação social com casa de banho comunitária em Skewen, Gales, a cerca de 11 quilómetros de Swansea, a segunda maior cidade do país.

Ao longo da carreira foi nomeada para três Grammys e em 2013 representou o Reino Unido no Festival Eurovisão da Canção, ficando em 19.º lugar.

Credit from @walesonline - A beautiful and moving tribute today as hometown crowds lined the streets to give Bonnie Tyler one final, heartfelt round of applause. 👏🕊️

A truly fitting and emotional farewell on her final journey home. 🌹🖤 - https://t.co/tdSJGbevHc pic.twitter.com/lryiBhn8MH — Beatrice (@Beatrice_Bahari) August 15, 2026

Foi agraciada como Membro da Ordem do Império Britânico em 2022 pela rainha Isabel II, pelos seus serviços à música, graças sobretudo ao êxito "Total Ecliplse of the Heart".

A música chegou ao topo dos 'rankings' no Reino Unido e nos Estados Unidos e contabiliza mais de mil milhões de reproduções nas plataformas de 'streaming', muito graças aos eclipses solares de 2017, 2024 e, mais recentemente, no da semana passada.

Foi também conhecida por outras músicas como "It's a Heartache" e "Holding Out For a Hero", que fazem parte da banda sonora do filme de 1984 "Footloose: A Música Está do Teu Lado".

Uma cerimónia fúnebre reservada à família e amigos está marcada para segunda-feira, antes de um último percurso pela sua cidade-natal, Skewen.