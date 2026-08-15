Híbrido plug-in com 292 cavalos no Megamotor

O BMW 330e Corporate Edition, automóvel híbrido plug-in (PHEV), está disponível no stand do Megamotor. Com 292 cavalos de potência e equipado com um motor 2.0 TwinPower Turbo, este modelo combina a dinâmica de condução do BMW Série 3 com as vantagens da mobilidade eléctrica.

A tecnologia Plug-in Hybrid permite realizar as deslocações do dia-a-dia em modo 100% eléctrico, contribuindo para reduzir consumos e emissões, enquanto o motor a gasolina assegura versatilidade para viagens mais longas.

Por ser uma versão Corporate Edition, o BMW 330e inclui de série um conjunto de equipamentos que reforçam o conforto, a tecnologia e a experiência de condução, como jantes de liga leve de 18 polegadas, caixa automática Steptronic de oito velocidades e vários modos de condução selecionáveis, entre outros.

Está à venda no stand do Megamotor por 28 500 euros e com garantia de 18 meses por mútuo acordo. Tem ainda a possibilidade de retoma mesmo com dívida* e o financiamento vai desde 384,47 euros por mês sem entrada inicial.

Para mais informações contacte o Megamotor através dos números 291 934 107 / 913 454 545 ou 913 454 540 ou então visite-nos na Estrada João Gonçalves Zarco, no centro do Caniço.

Encontre mais veículos em www.megamotor.pt

*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.