Incêndio à entrada de Mesquita em Santo Amaro

Um princípio de incêndio na Mesquita do bairro de Santo Amaro no Funchal, mobilizou esta madrugada uma dúzia de Bombeiros Sapadores do Funchal, bem como a PSP.

O alerta foi dado pelas 2h20 desta noite de quinta-feira, seguindo o socorro para o local em 4 viaturas da corporação, que contudo procederam apenas ao rescaldo.

Segundo pudemos apurar, as chamas que se deram na entrada da congregação muçulmana, que fica num edifício de habitação social naquele bairro, foram apagadas por populares.

Desconhecemos a origem do incêndio, mas como referido, a presença da Polícia de Segurança Pública poderá vir a esclarecer esse assunto.