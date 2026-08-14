A mensagem para o Presidente da República durante a sua visita à ARDITI no passado mês de junho foi, antes de mais, um convite a olhar para a Madeira como um laboratório de Portugal no Atlântico. Ao entrar nos polos de investigação e inovação da agência, o Presidente vê que a Região já está a usar a ciência, a tecnologia e o oceano profundo para construir novos caminhos de desenvolvimento, para além da dependência do turismo e dos serviços tradicionais. O apelo é claro: que esta realidade seja assumida como parte integrante da estratégia nacional para o mar, para a inovação e para a coesão territorial.

A ARDITI nasceu para transformar conhecimento científico e tecnológico em soluções para desafios concretos, aproximando centros de investigação, empresas, entidades públicas e sociedade. Hoje, essa missão materializa-se em projetos como o Observatório Oceânico da Madeira, a Plataforma Tecnológica Oceânica ou a Zona Livre Tecnológica Mar de Magalhães, que colocam a Região na linha da frente da economia azul, da robótica marinha e da experimentação em oceano profundo. Ao Presidente, pede-se que reconheça estas capacidades como ativos estratégicos do país, não apenas da Madeira, e que as inscreva na diplomacia científica e económica de Portugal.

Outra dimensão essencial da mensagem é política e institucional. A Madeira reclama uma governação mais partilhada do domínio público marítimo, coerente com a sua autonomia político-administrativa e com o peso que o mar tem no seu território e nas suas oportunidades de desenvolvimento. A ARDITI traduz essa reivindicação em propostas concretas: reforçar o papel da Região na definição de políticas marítimas, simplificar enquadramentos regulatórios para a experimentação tecnológica, abrir portas a parcerias com outros governos, empresas e centros de investigação que queiram usar a Madeira como plataforma atlântica.

Há ainda um componente social, muitas vezes menos visível. A diversificação económica que se desenha em torno da ciência e da tecnologia cria emprego qualificado, atrai e fixa talento jovem, abre espaço à iniciativa empresarial e à instalação de startups ligadas ao mar, à digitalização e à inovação organizacional. Projetos como o MARE-Madeira, o Campus Azul ou o Enterprise Engineering Lab mostram que a ilha pode ser, simultaneamente, lugar de investigação de excelência e de novas oportunidades de negócios, reduzindo a necessidade de emigração e oferecendo perspetivas de carreira alinhadas com a transição ecológica e digital.

No essencial, a mensagem para o Presidente da República resume-se em três verbos: reconhecer, projetar e apoiar. Reconhecer que o que se faz hoje na ARDITI e na Madeira é relevante para o país e para a Europa; projetar essa realidade nas agendas nacionais e internacionais, dando-lhe visibilidade política e diplomática; e apoiar, com influência e articulação institucional, a consolidação de uma estratégia em que o oceano, a ciência e a inovação são pilares da diversificação económica de uma região ultraperiférica que ambiciona estar no centro do futuro europeu.