Ciberataque na Polónia expõe dados de cerca de 19 milhões de pessoas

Um ciberataque contra um fornecedor de 'software' médico na Polónia expôs dados médicos e pessoais de cerca de 19 milhões de pessoas, anunciou hoje o Governo polaco.

O ministro da Digitalização, Krzysztof Gawkowski, disse tratar-se de "um dos maiores" incidentes em matéria de cibersegurança ocorridos na Polónia, um país de 37 milhões de habitantes.

"Hoje, nada indica que estejamos perante um ataque externo (...) vindo da Rússia ou de qualquer outro Estado", afirmou o ministro, citado pela agência France-Presse (AFP).

As autoridades polacas têm denunciado frequentes ataques informáticos por parte da Rússia devido ao apoio que dão à Ucrânia para enfrentar a invasão russa, lançada em fevereiro de 2022.

Os primeiros elementos da investigação apontam com prioridade para a pista de cibercriminosos a atuar com objetivos financeiros, disse o ministro.

Gawkowski excluiu o pagamento de qualquer resgate e prometeu perseguir "sem tréguas" os autores do ataque.

Os dados roubados somam cerca de dois 'terabytes' (TB, unidade de armazenamento de informação digital).

Contêm informações relacionadas com consultas médicas, receitas e outros documentos utilizados no acompanhamento dos doentes.

A natureza e a dimensão dos dados comprometidos variam de pessoa para pessoa, disse o ministro polaco.

Gawkowski anunciou igualmente a criação de um dispositivo que permite a cada pessoa verificar se os respetivos dados foram roubados ou não.

Cerca de 12.000 estruturas médicas utilizavam os serviços da empresa visada.