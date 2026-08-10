Flamengo, de Leonardo Jardim, vence e aproveita empate do líder Palmeiras

O Flamengo, de Leonardo Jardim, venceu no domingo na receção ao Vitória (2-0), em jogo da 22.ª jornada do campeonato brasileiro de futebol, e reduziu a distância para o líder Palmeiras.

O 'mengão' garantiu a vitória caseira com golos do chileno Erick Pulgar, aos 14 minutos, e de Bruno Henrique, aos 80, e aproveitou para capitalizar o empate um pouco mais cedo do Palmeiras, de Abel Ferreira, na receção ao Internacional.

Palmeiras e Flamengo estão agora separados por seis pontos, mas a equipa de Leonardo Jardim tem menos um jogo disputado.

Foi uma vitória importante para a equipa carioca, que vinha de dois empates consecutivos no Brasileirão, com São Paulo (1-1) e Internacional (1-1), e precisava de aproveitar a perda de pontos do líder.

O Flamengo volta a entrar em campo na quarta-feira (madrugada de quinta-feira em Lisboa), com a visita ao Cruzeiro, do também português Artur Jorge e quinto no campeonato, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Taça Libertadores.