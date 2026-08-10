Tolentino de Mendonça comissaria primeira Trienal de Arte das Universidades Católicas

A primeira Trienal de Arte das Universidades Católicas, iniciativa promovida pelo Vaticano e comissariada pelo Cardeal José Tolentino de Mendonça, chega a Lisboa a 12 de Outubro, com uma exposição na sede da Universidade Católica Portuguesa que ficará patente até 15 de Dezembro.

Com o tema 'Exercises in Empathy', a ArtCut é uma iniciativa internacional que decorrerá em oito cidades de sete países e três continentes, ao longo de 2026 e 2027, reunindo sete universidades católicas, 104 artistas, 14 curadores e várias instituições culturais.

O Cardeal José Tolentino de Mendonça, Prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação da Santa Sé, é o comissário-geral da trienal, enquanto o português Nuno Crespo, director da Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa, assume a função de curador-chefe.

Para Tolentino de Mendonça, a universidade, enquanto comunidade educativa, deve reforçar a capacidade humana de criar, gerar novas ideias e imaginar novas formas de olhar para o mundo. O Cardeal recorda ainda a visão de João Paulo II, que definiu as Universidades Católicas como centros de criatividade e de irradiação, defendendo que esse papel deve ser concretizado por cada época com «renovada energia».

A iniciativa procura também responder aos desafios colocados pela crescente presença da inteligência artificial e à necessidade de preservar a dimensão humana. A ArtCut parte, nesse sentido, da reflexão do Papa Leão XIV na Encíclica 'Magnifica Humanitas', onde é defendido que a inteligência artificial pode simular empatia ou compreensão, mas não habita o "horizonte afectivo, relacional e espiritual" em que o ser humano se torna verdadeiramente sábio.

A trienal pretende, assim, colocar a arte no centro de um diálogo sobre as questões mais urgentes do presente, através de exposições, encomendas artísticas, publicações e programas públicos. A iniciativa procura ainda reflectir sobre o papel da educação universitária, das relações humanas e do conceito de empatia.

Nuno Crespo descreve a ArtCut como uma "Escola de Empatia", concebida a partir da convicção de que as linguagens artísticas permitem estabelecer relações e diálogos entre pessoas de diferentes contextos culturais, linguísticos e políticos.

O primeiro capítulo da ArtCut terá início no Rio de Janeiro, a 27 de Agosto, seguindo-se Santiago do Chile, Bogotá, Boston e Milão. Depois de Lisboa, a trienal passará por Luanda, a 29 de Outubro, terminando em Veneza.

Na capital portuguesa estarão representados artistas como Andreia Santana, Aires Mateus, Amadeo de Souza Cardoso, Ana Vieira, Augusto Alves da Silva, Carlos Bunga, Daniel Blaufuks, Helena Almeida, João Abel Manta, Julião Sarmento, Maria Beatriz, Mona Hatoum, Pedro Costa, René Tavares, Taysir Batniji, Vanderlei Lopes e William Eggleston, entre outros.