França impõe-se à Noruega com 'hat-trick' de Dembélé

A França impôs-se hoje à Noruega na disputa pela vitória no Grupo I do Campeonato do Mundo de futebol de 2026, com três golos de Ousmane Dembélé, enquanto o Senegal segurou o terceiro lugar, ao golear o Iraque.

A seleção francesa, campeã do mundo em 1998 e 2018, bateu os noruegueses, por 4-1, com um 'hat-trick' de Dembélé, aos sete, 20 e 32 minutos, e um golo de Doué, aos 90+4, com Asgaard a reduzir a desvantagem, aos 21, e Larsen a desperdiçar uma grande penalidade, aos 50.

A França vence o Grupo I, com o pleno de nove pontos, mais três do que a Noruega, segunda, que vai defrontar a Costa do Marfim, nos 16 avos de final.

Já o Senegal manteve a possibilidade de avançar na prova através do terceiro lugar, ao somar três pontos e a eliminar o Iraque, que, reduzido a 10 a partir dos 13 minutos, por expulsão de Sulaka, sofreu a terceira derrota no torneio, uma goleada por 5-0, com golos de Habib Diarra, aos quatro, Ismaila Sarr, aos 56, Pape Gueye, aos 59 e 71, e Iliman Ndiaye, aos 82.