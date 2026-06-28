Stephen Eustáquio apura Canadá para os oitavos de final

Um golo do portista Stephen Eustáquio nos descontos da partida permitiu hoje ao coanfitrião Canadá vencer a África do Sul por 1-0 e apurar-se para os oitavos de final do Mundial2026 de futebol.

Numa altura em que o prolongamento parecia inevitável, o jogador portista marcou para os canadianos, já aos 90+2 minutos, assegurando à sua seleção a presença pela primeira vez nuns oitavos de final de um campeonato do mundo.

O Canadá vai agora defrontar nos oitavos de final, em jogo marcado para 04 de julho, em Houston, o vencedor do encontro entre os Países Baixos e Marrocos, que se defrontam na madrugada de terça-feira em Lisboa (02:00) em Guadalupe, no México.