Reserva Federal americana volta a deixar taxas de juro inalteradas

A Reserva Federal americana (Fed) decidiu manter as taxas de juro no intervalo entre 3,50% e 3,75%, após uma reunião de dois dias, a segunda de Kevin Warsh à frente da instituição, anunciou, num comunicado.

A decisão não foi unânime, com três membros do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) a terem votado contra, preferindo uma subida de 0,25 pontos percentuais.

"O Comité decidiu manter o intervalo-alvo para a taxa dos fundos federais entre 3,5 e 3,75%, em apoio ao duplo mandato da Reserva Federal", destacou, na mesma nota.

Segundo o comunicado, "a atividade económica está a expandir-se a um ritmo sólido, apesar da elevada incerteza que se deve, em parte, ao conflito no Médio Oriente", com a Fed a apontar "o crescimento da produtividade e o investimento de capital" como estando "fortes".

Já o aumento do emprego "tem acompanhado o crescimento da população ativa, e a taxa de desemprego tem-se mantido praticamente inalterada".

Por outro lado, "a inflação permanece elevada em relação à meta de 2% do Comité, refletindo, em parte, choques de oferta que impulsionaram aumentos de preços em determinados setores, incluindo o da energia".

A Fed reiterou que o "Comité irá garantir a estabilidade dos preços".

No comunicado, a instituição disse que "votaram contra a medida de política monetária Beth M. Hammack, Neel Kashkari e Lorie K. Logan" que preferiam aumentar em 0,25 pontos percentuais as taxas de juro.

A inflação tem-se mantido acima da meta de 2% do banco central há mais de cinco anos. A guerra no Irão gerou incerteza quanto às perspetivas económicas e impulsionou a subida dos preços da energia, intensificando a pressão inflacionista e colocando os decisores da Reserva Federal perante um dilema.

Hammack, Kashkari e Logan já tinham anteriormente apelado ou dado a entender que estariam dispostos a aumentar as taxas de juro para combater os preços elevados, de acordo com a agência Associated Press.