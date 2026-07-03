Número de mortos sobe para 2.645 na Venezuela

O número de mortos provocados pelo duplo sismo que atingiu a Venezuela há uma semana subiu hoje para 2.645, segundo o último balanço divulgado pelas autoridades venezuelanas, que registam também 12.666 feridos.

Em comunicado, o governo confirma a existência de um total de 15.311 pessoas afetadas pelos sismos de 24 de junho, atualizando o balanço oficial de vítimas, que era na véspera de 2.595 mortos.

As autoridades, que decretaram sete dias de luto nacional, evitam divulgar dados sobre pessoas desaparecidas, mas as Nações Unidas estimam que o número destas ronde 50 mil.