O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) estima que 680 mil crianças precisem de assistência na Venezuela depois do duplo terramoto de há oito dias, disse à EFE o porta-voz da organização para a América Latina.

Sendai Zena adiantou que a UNICEF está a procurar obter 52 milhões de dólares para ajudar j+a 230 mil crianças.

A UNICEF está a proporcionar às crianças e famílias assistência psicológica e médica, com vacinas, água e atividades recreativas para os menores.

O balanço de vítimas dos terramotos é, por enquanto, de 2.200 mortos e 11.267 feridos.

O duplo terramoto de há uma semana foi o mais mortífero na Venezuela desde há meio século.

En julho de 1967, ocorreu um sismo nas proximidades de Caracas que causou 245 mortes e milhares de feridos e estragos materiais elevados.