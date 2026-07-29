Necrópole ibérica com armas e incensário da deusa Tanit descoberta em Alicante

Umas obras em Alicante revelaram uma necrópole ibérica contendo numerosas armas pertencentes à elite guerreira e um incensário com o rosto de uma mulher, atribuído à deusa Tanit.

O município anunciou na terça-feira a descoberta em comunicado, após ter revelado recentemente que escavações realizadas no âmbito das obras de recuperação da praia de La Almadraba revelaram um busto da deusa Vénus, que se acredita datar do alto império romano.

A porta-voz da equipa governamental, Cristina Cutanda, indicou que a necrópole foi encontrada nas proximidades de La Albufereta.

O município indicou que durante a intervenção arqueológica foi descoberta uma "importante necrópole" do período ibérico, datada do último terço do século III a.C.

Segundo o responsável do Departamento do Património Integrado, José Manuel Pérez Burgos, trata-se de "um sítio excecional com peças muito interessantes que merecem uma publicação científica e uma futura exposição pública".

Os arqueólogos Jesús Moratalla e Gabriel Segura, da empresa Arquealia, responsáveis pela intervenção, estão a elaborar o relatório científico da escavação.

Para já, podem revelar que "trata-se de um cemitério familiar composto por quatro jazigos, com uma abundância de objetos funerários, onde o armamento desempenha um papel de destaque, para além de peças de vestuário e objetos relacionados com o comércio", apontou a câmara municipal.

Após a escavação dos túmulos e de duas áreas rituais, foram documentadas armas, "exibindo, em geral, o arsenal completo do guerreiro ibérico, juntamente com ricos conjuntos de vestimentas e ornamentos de bronze".

Para além das falcatas (um tipo de espada), facas, lanças, escudos, freios de cavalo, esporas e dardos longos ("soliferreum") ou curtos ("pilum"), existe uma "coleção muito rica de bronzes", incluindo vestes e ornamentos como fíbulas, bem como "um extraordinário e raro conjunto de pratos de balança encontrados em dois dos túmulos, acompanhados por vários pesos num deles".

Entre os objetos funerários, foi encontrado um incensário em forma de cabeça de mulher em perfeito estado de conservação, que pode ser atribuído à deusa Tanit, bem como uma roda de carroça e um fragmento de escultura ibérica identificado como um casco de veado esculpido em pedra.

Foi também encontrado um conjunto de cerca de trinta pequenos vasos utilizados num banquete comunitário.

Estas peças levam os especialistas a datar a necrópole "à conquista bárcida do sudeste de Espanha" e a "ligá-la ao sítio de Tossal de Manises, cuja fundação no contexto da guerra bárcida já tinha sido constatada pelos seus escavadores", detalhou ainda o município.

A mesma fonte explicou que "esta necrópole continha provavelmente os restos mortais de uma gens militar da mesma linhagem ou família, reunidos fora da área principal de enterramento de La Albufereta, situada a 300 metros a sudoeste".