Imagine que vive num prédio e que, todos os meses, recebe uma indicação para pagar a quota do condomínio. À primeira vista, pode encará-la apenas como mais uma despesa fixa, semelhante à conta da electricidade, da água ou da prestação da casa. No entanto, esse valor é essencial para assegurar o funcionamento do edifício onde vive e para preservar um património que também é seu.

Se fosse proprietário de um apartamento, teria de contribuir para as despesas das partes comuns do prédio, mesmo que não utilizasse diariamente todas essas áreas ou equipamentos. A quota serve para pagar a limpeza das escadas, a electricidade dos corredores, a manutenção dos elevadores, o seguro do edifício, a conservação das garagens, dos jardins ou de outras zonas partilhadas. Serve ainda para suportar pequenas reparações e garantir que o condomínio consegue pagar atempadamente aos fornecedores.

O valor que paga não deve ser escolhido ao acaso. Antes de fixar as quotas, a administração deve calcular quanto será necessário gastar ao longo do ano. Imagine que o prédio tem despesas anuais de 20 mil euros. Nesse valor podem estar incluídos os contratos de limpeza, a manutenção dos elevadores, a electricidade, a água, os seguros e outras despesas previsíveis. O condomínio deve também contabilizar eventuais receitas, como o arrendamento de um espaço comum ou os juros de uma aplicação financeira.

Depois de reunidos todos os valores, é necessário perceber quanto terá de ser cobrado aos proprietários. Às despesas correntes deve ainda ser acrescentada a contribuição para o fundo comum de reserva, que funciona como uma poupança destinada à conservação do edifício e deve representar, pelo menos, 10% das restantes contribuições.

Se a sua parte nas despesas anuais fosse de 600 euros, teria de contribuir com, pelo menos, mais 60 euros para esse fundo. No total, pagaria 660 euros por ano, que poderiam ser divididos em prestações mensais, trimestrais ou semestrais, conforme a decisão da assembleia de condóminos.

O valor da sua quota dependeria, por norma, da permilagem da fracção. Isso significa que um apartamento com maior peso no valor total do prédio tende a pagar mais do que uma fracção mais pequena. Se o seu apartamento representasse 10% do valor do edifício, teria, em princípio, de suportar 10% das despesas comuns.

Imagine, por exemplo, que as despesas totais do condomínio, incluindo o fundo de reserva, atingiam 22 mil euros. Se a sua fracção tivesse uma permilagem equivalente a 10%, a sua contribuição anual seria de 2.200 euros. Dividido por 12 meses, esse valor corresponderia a cerca de 183 euros mensais, pelo menos é o que diz a Deco Pro teste

Nem todas as despesas têm, contudo, de ser necessariamente distribuídas da mesma forma. Se fosse proprietário de uma loja com entrada directa pela rua e sem acesso ao interior do prédio, poderia não ter de contribuir para determinados custos relacionados com escadas ou elevadores que não utiliza nem pode utilizar. Cada situação deve ser analisada de acordo com o título constitutivo da propriedade horizontal e com as decisões legalmente aprovadas pela assembleia.

Também poderia acontecer que os condóminos decidissem repartir algumas despesas em partes iguais. Nesse caso, todos pagariam o mesmo valor, independentemente da dimensão dos apartamentos. Contudo, essa solução teria de ser aprovada nos termos legalmente exigidos e poderia não ser considerada justa num edifício com fracções muito diferentes.

Se, no final das contas, o dinheiro das quotas não fosse suficiente para pagar todas as despesas, isso significaria que o orçamento foi mal calculado ou que surgiram encargos inesperados. O condomínio teria então de aumentar as quotas, reduzir custos ou pedir uma contribuição extraordinária.

Imagine que a cobertura do prédio precisava de uma reparação urgente no valor de 30 mil euros e que o fundo de reserva apenas tinha 10 mil euros. Os restantes 20 mil euros teriam de ser repartidos pelos condóminos, através de uma quota extraordinária. Se a sua fracção representasse 10% do prédio, teria de pagar mais 2 mil euros, além da quota habitual.

É precisamente para evitar pedidos inesperados de valores muito elevados que as quotas devem ser calculadas com realismo. Manter uma quota demasiado baixa pode parecer vantajoso durante algum tempo, mas pode deixar o condomínio sem capacidade para pagar contas, realizar reparações ou responder a uma emergência.

Se um dos seus vizinhos deixasse de pagar, o problema também poderia afectá-lo. As despesas do prédio continuariam a existir e o dinheiro em falta teria de ser compensado, pelo menos temporariamente, pelos restantes condóminos ou pelas reservas existentes. A administração teria de tentar cobrar a dívida e, se necessário, avançar judicialmente contra o proprietário em incumprimento.

Enquanto condómino, tem também o direito de saber como o seu dinheiro é utilizado. Deve poder consultar o orçamento, as contas, as facturas e os movimentos bancários do condomínio. A administração deve explicar claramente quanto foi recebido, quanto foi gasto e que valores continuam por cobrar.

No fundo, pagar a quota do condomínio significa contribuir para a limpeza, a segurança, a conservação e a valorização do prédio onde vive. Quanto mais rigorosa e transparente for a gestão, menor será o risco de surgirem dívidas, conflitos entre vizinhos ou despesas extraordinárias difíceis de suportar.