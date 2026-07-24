Netanyahu promete agir com firmeza após ataque na Cisjordânia ocupada

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, prometeu hoje agir com firmeza após a morte de um israelita num ataque violento na Cisjordânia ocupada, no qual morreram também pelo menos quatro palestinianos.

"Agiremos com firmeza contra os terroristas e aqueles que os ordenaram", disse Netanyahu, em comunicado.

O governante revelou que vai reunir-se com as autoridades de segurança para "discutir as modalidades da resposta ao ataque mortal".

Também, pelo menos quatro palestinianos foram mortos no confronto na cidade de Tell, perto do colonato de Havat Gilad, a sul de Nablus, na Cisjordânia.

Por sua vez, o Ministério da Saúde palestiniano confirmou, em comunicado, a morte das quatro pessoas e informou que outras quatro ficaram feridas, três delas com gravidade, depois de um grupo de colonos ter atacado várias casas na zona leste da cidade, segundo informações da agência de notícias palestiniana WAFA.

Um porta-voz do Ministério afirmou que vários soldados e colonos abriram fogo "indiscriminadamente" contra civis palestinianos que viviam na zona e especificou que os mortos eram dois irmãos e os seus primos.

O porta-voz acusou ainda as forças israelitas de transformarem a cidade numa "zona militar fechada".

Já as autoridades israelitas, por sua vez, reportaram a morte de um cidadão israelita de 30 anos, e dois feridos.

Entretanto, o exército anunciou o início de uma operação para prender vários palestinianos alegadamente envolvidos nos confrontos, que são acusados de roubo de armas e de abrir fogo contra colonos.

Segundo as Forças de Defesa de Israel (IDF), as tropas foram mobilizadas numa área próxima de Tell depois de vários colonos israelitas terem relatado um ataque enquanto faziam trilhos nas proximidades.

"Posteriormente, os terroristas roubaram uma arma e abriram fogo contra civis israelitas", explicaram.