PTP considera novo hospital "um saco sem fundo"

O Partido Trabalhista Português (PTP) criticou o processo de construção do novo Hospital Central e Universitário da Madeira, comparando a empreitada à Marina do Lugar de Baixo e classificando-a como um "saco sem fundo" e um "sumidouro de dinheiros públicos".

Em comunicado, o partido de José Manuel Coelho reage ao facto de a última fase do concurso público ter ficado sem propostas, situação que levou o Governo Regional a avançar com um novo procedimento para a terceira fase da obra, com um valor base de 415 milhões de euros. O PTP considera que o projecto evidencia "descontrolo financeiro" e acusa o Executivo madeirense de promover uma obra "megalómana e despesista".

Citado no comunicado, José Manuel Coelho afirma que "no meio daquela trapalhada toda voam milhões e milhões para os bolsos dos mesmos de sempre" e critica o PSD, ironizando ainda com as referências do Governo Regional ao antigo primeiro-ministro José Sócrates.