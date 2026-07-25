Presidente da República felicita remadores pelo título mundial de sub-23

O Presidente da República felicitou Pedro Rodrigues e Tomás Neves pela conquista do título mundial de sub-23, alcançado hoje na prova de double scull (BM2x), nos Mundiais de remo disputados em Duisburgo, na Alemanha.

"O Presidente António José Seguro saúda este extraordinário resultado, que prestigia Portugal e constitui motivo de orgulho para todos os portugueses, destacando o talento, a dedicação e o espírito de superação demonstrados pelos dois atletas", lê-se na nota divulgada através do portal da Presidência na Internet.

Seguro também felicitou a Federação Portuguesa de Remo, os treinadores, as equipas técnicas, os clubes e todos quantos contribuíram para este sucesso, reconhecendo o trabalho desenvolvido na formação e preparação destes jovens remadores" e acrescentando que "esta conquista confirma a qualidade do desporto português e constitui um exemplo inspirador para as novas gerações, reforçando a confiança no futuro do remo nacional".

A dupla nacional, que garantiu o primeiro ouro mundial para o remo português na categoria de sub-23, terminou os 2000 metros da prova de BM2x com o tempo de 06.20,83 minutos, impondo-se a uma dupla alemã (06.23,37) e a uma embarcação da Irlanda (06.25,76), segunda e terceira classificadas, respetivamente.

No domingo, Portugal vai contar com Diogo Gonçalves na Final A de BM1x e João Veloso em BLM1x.