Guterres pede medidas imediatas para travar escalada militar

O secretário-geral da ONU manifestou hoje "profunda preocupação" com a contínua escalada militar no Médio Oriente e pediu a todas as partes para que tomem medidas imediatas de regresso ao diálogo.

O porta-voz de António Guterres reiterou que o regresso às hostilidades em grande escala terá um "custo intolerável" para os civis e "consequências catastróficas" para a paz e segurança internacionais e para a economia global, de acordo com um comunicado.

Nesse sentido, o líder das Nações Unidas apelou para o regresso ao diálogo e à diplomacia.

"O secretário-geral reitera o apelo à plena restauração dos direitos e das liberdades de navegação internacionais no estreito de Ormuz e imediações", acrescentou o porta-voz, Stéphane Dujarric.

"O exercício dos direitos e liberdades de navegação deve ser respeitado por todas as partes, em conformidade com o direito internacional", concluiu o comunicado.

Na terça-feira, as Forças Armadas dos Estados Unidos restabeleceram o bloqueio aos navios que transitam de e para o Irão através do estreito de Ormuz e lançaram uma nova vaga de bombardeamentos.

Os ataques surgiram depois da intensificação do conflito desde a semana passada, quando o Presidente norte-americano, Donald Trump, declarou terminado o acordo-quadro de cessar-fogo assinado a 17 de junho com a República Islâmica, acusando Teerão de manter os ataques contra embarcações em Ormuz.

A escalada, iniciada há sete dias com confrontos em Ormuz, alastrou ao Médio Oriente com novos bombardeamentos sobre o Irão e a resposta iraniana através de ataques na região.