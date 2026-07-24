Metamorfoses

Vivemos numa época em que quase tudo é avaliado pelo instante. Julga-se o que está diante dos olhos, como se uma obra surgisse de um dia para o outro, como se uma rua renovada, um jardim cuidado ou uma escola melhorada fossem apenas o resultado do momento em que são inaugurados. Mas a realidade é diferente.

Como acontece em qualquer metamorfose, as verdadeiras transformações começam muito antes de serem visíveis. Nascem de uma necessidade, do diálogo, do planeamento, dos projetos, dos pareceres, das candidaturas, das avaliações, das decisões e de um conjunto de etapas que não podem ser ignoradas nem aceleradas se quisermos alcançar resultados sólidos e duradouros. Há um trabalho discreto que antecede cada realização e que, muitas vezes, passa despercebido. Mas esse processo não admite atalhos.

É assim que qualquer transformação ganha forma: respeitando o seu tempo, cumprindo cada etapa, respeitando a identidade e respondendo aos desafios de hoje sem perder de vista as necessidades do amanhã. Cada passo integra um percurso mais amplo, onde o objetivo não é apenas executar, mas fazer bem.

É natural que as pessoas comentem aquilo que veem. Faz parte da vida em comunidade. Mas importa também compreender aquilo que permanece invisível. Antes de cada obra existe um caminho; antes de cada resultado existe preparação; antes de cada decisão existe responsabilidade. Nada acontece por acaso.

Qualquer transformação é a soma de todas as suas etapas: reconhecer o problema, definir prioridades, encontrar soluções, ultrapassar dificuldades e persistir quando os desafios parecem maiores do que as possibilidades. É acreditar, acima de tudo, que o trabalho consistente, mesmo quando discreto, produz resultados duradouros. A semente tem de ser plantada, a planta cuidada e as estações têm de passar para que, no tempo certo, se possa colher o fruto.

Cada etapa faz parte de uma caminhada contínua, onde o essencial não é apenas chegar, mas também fazer bem o caminho. O instante do resultado é apenas o último capítulo de uma história que começou muito antes.

A transformação de um concelho é sempre um processo coletivo. Faz-se com o empenho de quem exerce funções públicas, com o contributo das instituições e com a dedicação de todos os que acreditam na sua terra.

Continuaremos a seguir esse caminho: transformar sem perder a essência, inovar sem esquecer as raízes e fazer de cada conquista um novo ponto de partida. Porque as verdadeiras metamorfoses nunca acontecem de um momento para o outro. Respeitam o seu tempo, cumprem cada etapa e revelam-se apenas quando esse processo longo, paciente e invisível chega ao fim.