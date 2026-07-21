Brasil encerra missão humanitária na Venezuela e desativa hospital de campanha

Brasil encerrou hoje a missão humanitária enviada à Venezuela após os sismos no final de junho e desativou o hospital de campanha da Marinha instalado em La Guaira.

Ao todo, informou o Palácio do Planalto em nota, foram realizados 2.695 atendimentos médicos desde 29 de junho.

Os equipamentos e os 102 militares que operaram a unidade de saúde regressam ao Brasil ainda na terça-feira em dois voos da Força Aérea Brasileira (FAB).

Segundo o Governo brasileiro, a estrutura do hospital de campanha deu apoio às ações de socorro emergencial às vítimas dos sismos que atingiram a Venezuela no final de junho.

Durante a missão, foram realizados 1.764 atendimentos de clínica geral, incluindo casos de cefaleia, hipertensão, náuseas e desidratação.

As equipas médicas também efetuaram 356 atendimentos de ortopedia relacionados com traumatismos, lesões e dores articulares e musculares, além de 303 atendimentos pediátricos.

Na área psicossocial, foram registados 257 atendimentos associados a problemas de saúde mental e situações de stresse agudo causadas pela emergência.

O hospital realizou ainda 15 cirurgias durante o período de funcionamento em território venezuelano.

O Governo aproveitou os voos da FAB para transportar 33,9 toneladas de ajuda humanitária para a Venezuela, sob coordenação da Agência Brasileira de Cooperação, do Ministério das Relações Exteriores.

Entre os materiais enviados estão 540 mil doses da vacina pentavalente, 48 mil doses da BCG e 102 mil doses da vacina tríplice viral, doadas pelo Ministério da Saúde.

Foram também entregues 900 cestas básicas de 21,5 quilos cada, doadas pelo Governo brasileiro.

A carga incluiu ainda 20 frascos de soro antiaracnídico doados pelo Instituto Butantan, insumos médicos e produtos de higiene pessoal fornecidos pela organização não-governamental União BR.

O Grupo de Resposta a Animais em Desastres (GRAD Brasil) contribuiu com uma tonelada de ração destinada a cães e gatos afetados pela catástrofe.

No voo de ida, a FAB também transportou sapatos de segurança, botas, luvas, capacetes e outros equipamentos de emergência arrecadados pelo consulado venezuelano em São Paulo.

O governo brasileiro também enviou ao país vizinho 100 purificadores capazes de gerar 5 mil litros de água limpa cada um por dia.

Ao todo, mais de 80 especialistas brasileiros atuaram na Força-Tarefa de Busca e Salvamento integrados à coordenação internacional da ONU, entre técnicos da área de defesa civil, telecomunicações, e bombeiros militares, além de cães farejadores.