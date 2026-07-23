O presidente do Governo Regional reforçou esta manhã, na abertura do Fórum Madeira Global, a abertura da Madeira para acolher os imigrantes que possam contribuir para o desenvolvimento da Região.

Miguel Albuquerque reafirmou ser “a favor de uma emigração controlada”, sustentado esse controlo na necessidade de proporcionar a essas pessoas uma integração plena na sociedade madeirense, recusando fazer os emigrantes um “bode expiatório” para resolver os problemas eleitorais e políticos.

O líder do Executivo madeirense voltou a focar a dimensão atlântica de Portugal, desafiando o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, a reforçar a “política em rede”. Miguel Albuquerque referiu que a diáspora portuguesa e madeirense espalhada pelo Mundo garante a afirmação de Portugal e confere-lhe um melhor posicionamento geopolítico global.

“A Madeira continuará a acolher e a tratar os seus emigrantes com dignidade”, sustentou, perante uma plateia onde as comunidades madeirenses espalhadas pelo Mundo estão bem representadas.