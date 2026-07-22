Um em cada 3 propostas de emprego ficam por ocupar
Bom dia. Embora o tema escolhido para dar destaque às primeiras páginas da imprensa desta manhã seja o emprego, a base disso, a educação é que está em grande foco, ainda com os problemas dos exames nacionais. Mas há muito mais para ler nas edições desta quarta-feira, 22 de Julho de 2026.
Na revista Sábado:
- "Salazar. Dinheiro, gastos e benesses"
- "Miúdos sem férias. Os pais deixam-nos na escola o ano todo - e vão eles à praia"
- "O custo da IA. Só o Start Campus de Sines vai consumir 20% da eletricidade do país. O preço pode explodir"
No Correio da Manhã:
- "Crime brutal no Porto. Empreiteiro assassinado por pais de ex-namorada"
- "Benfica. Marco exige craque se Schjelderup escapar"
- "Sporting. Ioannidis quer ser ameaça para Suárez"
- "FC Porto. Mora é arma secreta para a Champions"
- "Abusos sexuais. Vitimas exigem mais um milhão à Igreja"
- "Direito de resposta de Jacques Rodrigues"
- "Atento ao Governo. Montenegro não tira férias de verão"
- "Ministério da Educação paga 701 mil Euro a consultora informática"
- "Polémica. 120 adolescentes tomam bloqueadores de puberdade"
- "Luís Neves diz estar a ser alvo de ataques. Indícios de abuso de poder e descaminho no caso do atrelado"
- "Médio oriente. 100 militares dos EUA feridos em duas semanas"
- "Sondagem. Pedida intervenção do Governo nos combustíveis"
No Público:
- "Um terço das vagas que chegaram aos centros de emprego ficou por preencher"
- "Divulgadas médias dos exames. 300 alunos candidataram-se ao superior no primeiro dia. No ano passado foram dez mil"
- "Imigração. Acordos bilaterais criam 'cidadania desigual'"
- "Atrelado. MP investiga e Luís Neves promete explicações"
- "Ucrânia. Licença para fabricar Patriot não defende Kiev no imediato"
- "80.ª edição. O mundo até pode acabar, o Festival de Avignon é que não"
- "Lisboa. Câmara proíbe som amplificado em 'tuk-tuks', barcos e veículos anfíbios turísticos"
No Jornal de Notícias:
- "Casal traz assassino do Brasil para matar namorado da filha"
- "Inquérito a Luís Neves nas mãos do PGR"
- "Secundário. Quem faz exame na segunda fase pode repetir em setembro"
- "Porto. Kasa da Praia entregue pelo Estado vai ser espaço desportivo"
- "Minho. Guimarães e Braga juntas pela área metropolitana"
- "Reciclagem. Petição força discussão sobre o fim do 'Volta' no Parlamento"
- "Liga Conferência. Braga na Sérvia sem margem para errar"
- "F.C. Porto. Niang promete golos, mas vai começar na equipa B"
- "Negócios familiares dão vida às feiras medievais do país"
- "Madalena Abecasis. Mergulhos, lagostas e humor nas Caraíbas"
No Diário de Notícias:
- "Pinheiro da Cruz. Projeto de reabilitação social põe reclusos a produzir um vinho ímpar"
- "Falta de água na Caparica gera cancelamentos em hotéis e AL"
- "Luís Neves. PJ terá detetado sinais de 'abuso de poder' e 'descaminho' no caso do atrelado à guarda do empreiteiro João Carvalho"
- "Executivo. Oposição vê Montenegro sem férias de verão como um sinal de fraqueza"
- "Educação. PR pede respeito pelo princípio da igualdade nos Exames Nacionais"
- "Sistema Volta. PSP deteve primeiro mineiro do lixo e CML quer limpezas cofinanciadas"
- "América. Domingo era poluição, na 2.ª-feira discriminação: Trump volta à carga contra o Canadá"
- "Carolee Carmello, uma estrela da Broadway em Lisboa. 'No teatro musical é preciso criar uma carapaça'"
- Dividas. Câmara do Porto tenta ter infraestruturas para que o Boavista emerja da insolvência"
No Negócios:
- "Bancos encerraram metade da rede de balcões em 15 anos"
- "Diogo Pereira Dias. CEO. Sumol Compal planeia ter produção nos EUA até 2028"
- "Podcast Urbanidades. Mudanças nas rendas 'não são reformas, são contrarreformas'. Alterações à lei do arrendamento não atacam o problema, diz Helena Roseta, pedindo maior regulação das plataformas"
- "DST e ACA têm 45% do consórcio que vai à frente na alta velocidade"
- "Atualização do salário mínimo coloca Governo a falar a duas vozes"
- "Sustentabilidade 20|30. Pedro Brito, diretor associado da Nova SBE. 'As empresas não aprenderam a liderar' para o pós-pandemia"
- "Aterros no limite e à margem da lei"
- "Energia. Inverno frio arrisca deixar gás perto dos 100 euros"
No O Jornal Económico:
- "Vanguard vende projeto de luxo a suíços por 7 milhões"
- "Novo fundo soberano arrisca a 'interferência' nas empresas"
- "Menzies ganha corrida no concurso para o handling dos aeroportos"
- "Há 428 mil trabalhadores em part-time. São 8,1% da população empregada"
- "Andy Burnham elimina IVA da eletricidade"
- "Portugal tem quinta dívida pública mais alta da UE"
- "Sistema volta recolhe 100 milhões de embalagens"
- "Oferta de casas à venda recua 6%"
- "Tensão comercial. Trump impõe tarifas de 50% sobre bens do Canadá"
- "Novo colapso? Michael Burry aposta contra o setor dos semicondutores"
No O Jogo:
- "FC Porto. Diogo Costa na apresentação. Guarda-redes termina férias, inicia os trabalhos na segunda-feira e pode entrar no relvado sábado com a mítica camisola n.º 2"
- "Duplo teste hoje: manhã com o Penafiel e noite em Barcelos"
- "Benfica. 'Expectativas estão altíssimas'. Rui Costa não foge às responsabilidades após época de desilusão"
- "António Silva negociado com Bournemouth"
- "Schejelderup sem propostas"
- "Palhinha não tem a porta fechada"
- "Durán ainda é hipótese para a Liga Europa"
- "Sporting. Forest leva Diomande e Ba é o substituto. Central do Famalicão val ser reforço e negócio do marfinense adiantado"
- "Liga Conferência. Zeleznicar - Braga 20H00. 'Qualquer erro paga-se caro'. Carlos Vicens prudente no arranque europeu"
- "Alverca. Entrevista. Sérgio Ferreira estrela-se na liga após titulo nos sub-19 do FC Porto. 'Ambicionava isto há anos'"
No A Bola:
- "'Plantel não vai ficar assim'. Rui Costa, presidente do Benfica, promete novidades"
- "'Palhinha, neste momento, é jogador do Bayern. Sabem as condições que pedem por ele...'"
- "António Silva é do Benfica e jogará quinta-feira [St. Gallen] se o treinador entender. Há interesse do Bournemouth, mas ainda não se chegou a acordo"
- "Schjelderup tem oferta para renovar e não recebemos nenhuma proposta por ele"
- "Se entendêssemos que Jhon Durán não vinha com a cabeça limpa, não o teríamos trazido"
- "FC Porto. 'Marcar golos é a minha especialidade. Marega é uma inspiração'. Mame Niang, ponta de lança senegalês, oficializado"
- "Sporting. Irankunda a chegar"
- "Mercado do leão ao rubro"
- "Diomande a partir"
- "Ibrahima Ba (Famalicão) é uma das hipóteses para o eixo central"
- "Silas Andersen surpreende, Viagiannidis, Ricardo Mangas, Felicissimo e Flávio Gonçalves ganham espaço nas opções de Rui Borges"
- "Liga conferência. Zeleznicar - Sc Braga. 20H00"
- "'Se não fizermos bem as coisas podemos ir para casa'. Carlos Vicens"
- "Ambiente que impõe respeito. Bruno Varela. Antigo guarda-redes do Benfica recorda eliminatória com o St. Gallen quando estava no V. Guimarães"
E no Record:
- "Sporting. Sai Diomande entra Ba. Mercado frenético em Alvalade"
- "Leões dão 15 MEuro + 5 MEuro por Irankunda"
- "Sporting. Felicíssimo e Flávio agarram vaga no plantel"
- "Benfica. Rui Costa confia no reforço. 'Durán está de cabeça limpa'"
- "FC Porto. Inbeom Hwang sem tempo a perder. Primeiro dia focado na forma física"
- "Gil Vicente-FC Porto. Dragão afina Supertaça"
- "Liga Conferência. Zeleznicar Pancevo-Sp. Braga. Guerreiros em estreia europeia"