Um em cada 3 propostas de emprego ficam por ocupar

Bom dia. Embora o tema escolhido para dar destaque às primeiras páginas da imprensa desta manhã seja o emprego, a base disso, a educação é que está em grande foco, ainda com os problemas dos exames nacionais. Mas há muito mais para ler nas edições desta quarta-feira, 22 de Julho de 2026.

Na revista Sábado:

- "Salazar. Dinheiro, gastos e benesses"

- "Miúdos sem férias. Os pais deixam-nos na escola o ano todo - e vão eles à praia"

- "O custo da IA. Só o Start Campus de Sines vai consumir 20% da eletricidade do país. O preço pode explodir"

No Correio da Manhã:

- "Crime brutal no Porto. Empreiteiro assassinado por pais de ex-namorada"

- "Benfica. Marco exige craque se Schjelderup escapar"

- "Sporting. Ioannidis quer ser ameaça para Suárez"

- "FC Porto. Mora é arma secreta para a Champions"

- "Abusos sexuais. Vitimas exigem mais um milhão à Igreja"

- "Direito de resposta de Jacques Rodrigues"

- "Atento ao Governo. Montenegro não tira férias de verão"

- "Ministério da Educação paga 701 mil Euro a consultora informática"

- "Polémica. 120 adolescentes tomam bloqueadores de puberdade"

- "Luís Neves diz estar a ser alvo de ataques. Indícios de abuso de poder e descaminho no caso do atrelado"

- "Médio oriente. 100 militares dos EUA feridos em duas semanas"

- "Sondagem. Pedida intervenção do Governo nos combustíveis"

No Público:

- "Um terço das vagas que chegaram aos centros de emprego ficou por preencher"

- "Divulgadas médias dos exames. 300 alunos candidataram-se ao superior no primeiro dia. No ano passado foram dez mil"

- "Imigração. Acordos bilaterais criam 'cidadania desigual'"

- "Atrelado. MP investiga e Luís Neves promete explicações"

- "Ucrânia. Licença para fabricar Patriot não defende Kiev no imediato"

- "80.ª edição. O mundo até pode acabar, o Festival de Avignon é que não"

- "Lisboa. Câmara proíbe som amplificado em 'tuk-tuks', barcos e veículos anfíbios turísticos"

No Jornal de Notícias:

- "Casal traz assassino do Brasil para matar namorado da filha"

- "Inquérito a Luís Neves nas mãos do PGR"

- "Secundário. Quem faz exame na segunda fase pode repetir em setembro"

- "Porto. Kasa da Praia entregue pelo Estado vai ser espaço desportivo"

- "Minho. Guimarães e Braga juntas pela área metropolitana"

- "Reciclagem. Petição força discussão sobre o fim do 'Volta' no Parlamento"

- "Liga Conferência. Braga na Sérvia sem margem para errar"

- "F.C. Porto. Niang promete golos, mas vai começar na equipa B"

- "Negócios familiares dão vida às feiras medievais do país"

- "Madalena Abecasis. Mergulhos, lagostas e humor nas Caraíbas"

No Diário de Notícias:

- "Pinheiro da Cruz. Projeto de reabilitação social põe reclusos a produzir um vinho ímpar"

- "Falta de água na Caparica gera cancelamentos em hotéis e AL"

- "Luís Neves. PJ terá detetado sinais de 'abuso de poder' e 'descaminho' no caso do atrelado à guarda do empreiteiro João Carvalho"

- "Executivo. Oposição vê Montenegro sem férias de verão como um sinal de fraqueza"

- "Educação. PR pede respeito pelo princípio da igualdade nos Exames Nacionais"

- "Sistema Volta. PSP deteve primeiro mineiro do lixo e CML quer limpezas cofinanciadas"

- "América. Domingo era poluição, na 2.ª-feira discriminação: Trump volta à carga contra o Canadá"

- "Carolee Carmello, uma estrela da Broadway em Lisboa. 'No teatro musical é preciso criar uma carapaça'"

- Dividas. Câmara do Porto tenta ter infraestruturas para que o Boavista emerja da insolvência"

No Negócios:

- "Bancos encerraram metade da rede de balcões em 15 anos"

- "Diogo Pereira Dias. CEO. Sumol Compal planeia ter produção nos EUA até 2028"

- "Podcast Urbanidades. Mudanças nas rendas 'não são reformas, são contrarreformas'. Alterações à lei do arrendamento não atacam o problema, diz Helena Roseta, pedindo maior regulação das plataformas"

- "DST e ACA têm 45% do consórcio que vai à frente na alta velocidade"

- "Atualização do salário mínimo coloca Governo a falar a duas vozes"

- "Sustentabilidade 20|30. Pedro Brito, diretor associado da Nova SBE. 'As empresas não aprenderam a liderar' para o pós-pandemia"

- "Aterros no limite e à margem da lei"

- "Energia. Inverno frio arrisca deixar gás perto dos 100 euros"

No O Jornal Económico:

- "Vanguard vende projeto de luxo a suíços por 7 milhões"

- "Novo fundo soberano arrisca a 'interferência' nas empresas"

- "Menzies ganha corrida no concurso para o handling dos aeroportos"

- "Há 428 mil trabalhadores em part-time. São 8,1% da população empregada"

- "Andy Burnham elimina IVA da eletricidade"

- "Portugal tem quinta dívida pública mais alta da UE"

- "Sistema volta recolhe 100 milhões de embalagens"

- "Oferta de casas à venda recua 6%"

- "Tensão comercial. Trump impõe tarifas de 50% sobre bens do Canadá"

- "Novo colapso? Michael Burry aposta contra o setor dos semicondutores"

No O Jogo:

- "FC Porto. Diogo Costa na apresentação. Guarda-redes termina férias, inicia os trabalhos na segunda-feira e pode entrar no relvado sábado com a mítica camisola n.º 2"

- "Duplo teste hoje: manhã com o Penafiel e noite em Barcelos"

- "Benfica. 'Expectativas estão altíssimas'. Rui Costa não foge às responsabilidades após época de desilusão"

- "António Silva negociado com Bournemouth"

- "Schejelderup sem propostas"

- "Palhinha não tem a porta fechada"

- "Durán ainda é hipótese para a Liga Europa"

- "Sporting. Forest leva Diomande e Ba é o substituto. Central do Famalicão val ser reforço e negócio do marfinense adiantado"

- "Liga Conferência. Zeleznicar - Braga 20H00. 'Qualquer erro paga-se caro'. Carlos Vicens prudente no arranque europeu"

- "Alverca. Entrevista. Sérgio Ferreira estrela-se na liga após titulo nos sub-19 do FC Porto. 'Ambicionava isto há anos'"

No A Bola:

- "'Plantel não vai ficar assim'. Rui Costa, presidente do Benfica, promete novidades"

- "'Palhinha, neste momento, é jogador do Bayern. Sabem as condições que pedem por ele...'"

- "António Silva é do Benfica e jogará quinta-feira [St. Gallen] se o treinador entender. Há interesse do Bournemouth, mas ainda não se chegou a acordo"

- "Schjelderup tem oferta para renovar e não recebemos nenhuma proposta por ele"

- "Se entendêssemos que Jhon Durán não vinha com a cabeça limpa, não o teríamos trazido"

- "FC Porto. 'Marcar golos é a minha especialidade. Marega é uma inspiração'. Mame Niang, ponta de lança senegalês, oficializado"

- "Sporting. Irankunda a chegar"

- "Mercado do leão ao rubro"

- "Diomande a partir"

- "Ibrahima Ba (Famalicão) é uma das hipóteses para o eixo central"

- "Silas Andersen surpreende, Viagiannidis, Ricardo Mangas, Felicissimo e Flávio Gonçalves ganham espaço nas opções de Rui Borges"

- "Liga conferência. Zeleznicar - Sc Braga. 20H00"

- "'Se não fizermos bem as coisas podemos ir para casa'. Carlos Vicens"

- "Ambiente que impõe respeito. Bruno Varela. Antigo guarda-redes do Benfica recorda eliminatória com o St. Gallen quando estava no V. Guimarães"

E no Record:

- "Sporting. Sai Diomande entra Ba. Mercado frenético em Alvalade"

- "Leões dão 15 MEuro + 5 MEuro por Irankunda"

- "Sporting. Felicíssimo e Flávio agarram vaga no plantel"

- "Benfica. Rui Costa confia no reforço. 'Durán está de cabeça limpa'"

- "FC Porto. Inbeom Hwang sem tempo a perder. Primeiro dia focado na forma física"

- "Gil Vicente-FC Porto. Dragão afina Supertaça"

- "Liga Conferência. Zeleznicar Pancevo-Sp. Braga. Guerreiros em estreia europeia"