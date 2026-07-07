Ordem dos Engenheiros preocupada com "falhas de segurança" nas plataformas dos exames

A Ordem dos Engenheiros (OE) expressou hoje "profunda preocupação" com as "falhas de segurança" nas plataformas de digitalização e classificação dos exames nacionais e manifestou-se disponível para colaborar com a tutela na "definição de soluções".

Em comunicado, a OE salienta que "a digitalização dos exames nacionais exige planeamento, testes de robustez e supervisão técnica qualificada", assinalando que "o desenvolvimento destas plataformas configura atos de engenharia que devem ser exercidos por quem tem competências e está devidamente habilitado para tal".

Pela primeira vez este ano, as provas dos 11.º e 12.º anos, que continuam a ser realizadas em papel, estão a ser corrigidas em formato digital, um processo que implica que sejam digitalizadas e só depois distribuídas pelos professores para serem avaliadas.

No entanto, os sistemas informáticos têm apresentado problemas desde o início e, nas últimas semanas, professores classificadores relataram atrasos na disponibilização das provas, erros na digitalização das folhas de resposta e problemas técnicos na plataforma de distribuição e classificação.

Na segunda-feira, os professores ficaram sem acesso à plataforma de classificação, que esteve em manutenção durante algumas horas devido a uma fragilidade detetada na segurança do sistema.

A mesma plataforma volta na quarta-feira a estar "temporariamente indisponível" devido a "uma intervenção de manutenção", segundo o movimento de professores Missão Escola Pública.

Em comunicado, a Ordem dos Engenheiros "lamenta que situações do foro tecnológico continuem a afetar instituições e atribuições do Estado que, neste caso, causam danos aos estudantes e famílias portuguesas".

"Não é aceitável que, num país com engenheiros informáticos e especialistas em sistemas de informação competentes e devidamente reconhecidos pela Ordem dos Engenheiros (...), assistamos, de forma recorrente, a falhas em serviços públicos cruciais", critica, citado no comunicado, o bastonário da OE, Fernando de Almeida Santos, manifestando a disponibilidade da Ordem "para colaborar com o Ministério da Educação na identificação das causas e na definição de soluções".

Na segunda-feira, o ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, assegurou que "os grandes obstáculos" estavam "todos resolvidos" e que os exames ainda em atraso seriam distribuídos até ao final desse dia.

Devido aos problemas técnicos identificados logo nos primeiros dias do processo, o Governo adiou a divulgação dos resultados e da segunda fase dos exames nacionais.

Os professores terão até 14 de julho para classificar as provas, em vez de até ao dia 10, mas a Missão Escola Pública avisa que os quatro dias adicionais são, ainda assim, insuficientes e que, por conta dos sucessivos constrangimentos, muitos professores não vão dispor dos 10 dias para cumprir a tarefa.