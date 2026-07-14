Ministério prolonga prazo para corrigir exames que não estejam concluídos até ao final do dia

O ministro da Educação prolongou até quarta-feira o prazo para classificar os exames nacionais que não estejam concluídos até ao final do dia de hoje, indicando que às 18:30 estavam classificadas 98% das provas.

"De forma a garantir todas as condições de rigor exigidas no processo de avaliação externa, na quarta-feira prosseguirá a classificação dos exames que não estejam classificados até ao final do dia de hoje", refere a tutela em comunicado.

Os professores classificadores dos exames nacionais do ensino secundário tinham até às 23:59 de hoje para concluir a correção de todos os itens atribuídos.

Segundo o balanço do Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI), às 18:30 de hoje estavam classificadas 98% das respostas, percentagem que "terá ainda evolução ao longo das próximas horas".

Com mais de 300 mil provas realizadas pelos alunos do 11.º e 12.º anos, estarão então por avaliar cerca de seis mil provas.

Citando o Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA), entidade responsável pelo processo de classificação dos exames nacionais, o MECI sublinha que a eventual conclusão das classificações na quarta-feira "não põe em causa a afixação das pautas".

As notas deverão ser publicadas no dia 17 e, segundo a tutela, existe "margem temporal suficiente para executar as etapas necessárias entre o fecho do processo de classificação e a afixação dos resultados nas escolas na sexta-feira".

Quanto às respostas ainda por classificar, o MECI explica que resultam, sobretudo, de novas digitalizações após detetadas falhas de digitalização, reclassificações de itens que já tinham sido avaliados, mas foi necessário corrigir a folha de enunciado ou de continuação, ou atrasos na entrega das provas por parte das escolas.

As falhas foram identificadas no âmbito de um processo de verificação e validação do sistema, que procurou, segundo o Ministério, "garantir que os itens entregues aos professores para classificação estavam completos, correspondendo às respostas dadas pelos alunos nos exames em papel".

Depois de afixadas as pautas, os alunos terão acesso às respetivas provas em formato digital, uma novidade este ano justificada pelo MECI com a necessidade de assegurar a "confiança no rigor da avaliação externa" e a credibilidade do sistema.

"Esse acesso será concedido através das escolas, uma vez que o anonimato dos exames apenas pode ser quebrado nas escolas", explica o Ministério, adiantando que, para esse efeito, será igualmente utilizada uma plataforma digital.

A poucas horas do fim do prazo para concluir o processo de classificação dos exames nacionais do secundário, ainda havia professores a serem convocados e, à hora de almoço, alguns ainda aguardavam os itens atribuídos, revelou o movimento Missão Escola Pública.

Pela primeira vez este ano, os exames nacionais do ensino secundário estão a ser corrigidos em formato digital, mas o processo tem registado falhas técnicas desde o início e, devido aos constrangimentos, o MECI adiou os prazos inicialmente previstos.