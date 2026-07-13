Embarcação sobrelotada com recorde de 128 migrantes atravessa Canal da Mancha

Mais de 200 migrantes chegaram sexta-feira à costa inglesa em três barcos, um dos quais com 128 pessoas a bordo, um recorde para uma única embarcação na perigosa travessia do Canal da Mancha.

Na sexta-feira, chegaram 225 migrantes a Inglaterra a bordo de três barcos, segundo dados do Ministério do Interior britânico citado pela agência de notícias Agence France-Presse (AFP).

Numa das embarcações, viajavam 128 pessoas, segundo a BBC, que lembra que o recorde anterior era de 125 pessoas numa mesma embarcação, registado em setembro de 2025.

"As redes de traficantes de migrantes estão a correr mais riscos do que nunca, com o número de pessoas que amontoam em embarcações não navegáveis a aumentar de ano para ano", afirmou um porta-voz do Ministério do Interior à AFP.

No entanto, o número de migrantes que chegou ao Reino Unido após atravessar o Canal da Mancha diminuiu 41% no primeiro semestre deste ano, em comparação com período homólogo de 2025, segundo dados do Ministério do Interior.

Desde janeiro, já chegaram por via marítima ao Reino Unido 12.439 pessoas.

O governo britânico assinou, em abril, um acordo de três anos com as autoridades francesas que prevê o pagamento de 771 milhões de euros (662 milhões de libras) para financiar patrulhas nas praias de onde partem estas embarcações improvisadas.

O governo trabalhista apresentou também, no início deste mês, no Parlamento, um projeto de lei para reformar o sistema de asilo e imigração, liderado pela ministra do Interior, Shabana Mahmood, que visa dissuadir a imigração e acelerar as expulsões.