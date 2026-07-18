Pautas dos exames do 9.º ano continuam por publicar na Madeira

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia (SRE) esclareceu este sábado que continuam por publicar, até às 13 horas, as pautas das provas finais de Português e Matemática do 9.º ano, bem como um número residual de exames nacionais do Ensino Secundário, assegurando que está a acompanhar a situação e a envidar todos os esforços para minimizar eventuais prejuízos para os alunos.

Em comunicado, a tutela manifesta compreensão pelos transtornos causados aos estudantes e às respectivas famílias, garantindo disponibilidade para acompanhar a resolução dos casos que permanecem pendentes.

"Foi frustrante, para ser sincera", afirma aluna da Escola Jaime Moniz Após dias de atraso na divulgação das classificações dos exames nacionais, alunos e famílias viveram uma manhã de ansiedade e alívio junto às pautas afixadas

A nota enviada recorda que a avaliação externa das aprendizagens é uma competência do Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI), sendo regulada e coordenada a nível nacional. Nesse sentido, sublinha que a Região Autónoma da Madeira cumpriu integralmente todas as orientações e procedimentos definidos pelos serviços centrais, tendo procedido à digitalização e entrega das provas para classificação dentro dos prazos estabelecidos.

Segundo a SRE, a realização das provas e dos exames decorreu com normalidade na Madeira, graças ao trabalho desenvolvido pelas escolas, docentes, restantes intervenientes e pelas estruturas regionais do Júri Nacional de Exames.

Atrasos nas notas dos exames dominam manchetes dos jornais nacionais Os problemas na divulgação das classificações dos exames nacionais marcam as manchetes da imprensa portuguesa deste sábado, com Público, Jornal de Notícias e Correio da Manhã a destacarem centenas de alunos que continuam sem conhecer as respectivas notas devido a falhas no processo de correção e publicação dos resultados.

O comunicado refere ainda que os professores madeirenses convocados para funções de classificação integraram a bolsa nacional de classificadores, sendo que a distribuição das provas e a gestão das plataformas informáticas utilizadas no processo estiveram exclusivamente a cargo dos serviços centrais do Ministério da Educação.

A Secretaria Regional faz questão de destacar o "rigor, profissionalismo e empenho" demonstrados pelos classificadores da Região, considerando que o seu contributo foi determinante para a boa execução do processo.

Relativamente aos pedidos de consulta e reapreciação das provas, a tutela assegura que cumprirá as orientações emanadas pelo Ministério da Educação e garante que serão adoptadas todas as diligências necessárias para que os alunos da Madeira não sejam prejudicados.