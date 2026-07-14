CH exige auditoria à despesa pública de todas as secretarias regionais

Hugo Nunes não tem dúvidas de que o que os madeirenses querem é ver "os seus problemas resolvidos" e contesta as previsões orçamentais do Governo Regional.

O líder do CH analisa o documento apresentado por Duarte Freitas em que, diz, o governo "confessa a sua incompetência" ao assumir um défice de 75,2 milhões de euros em 2026. "Num ano em que a economia bate recordes, como é que o governo consegue esta proeza", pergunta.

Hugo Nunes acusa o governo de "jogar ao monopólio com as contas públicas enquanto as famílias contam os cêntimos para ir ao supermercado".

A inflação, diz, "tornou-se o maior parceiro de negócios" do governo.

O CH exige soluções financeiras estruturais e entre as medidas propostas está uma "auditoria à despesa pública de todas as secretarias e fundos autónomos".