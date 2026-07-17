Suspeito do homicídio de ex-presidente do Bangladesh detido após 45 anos em fuga

A polícia do Bangladesh anunciou hoje a detenção de um oficial reformado procurado há 45 anos pelo alegado envolvimento no assassínio do antigo presidente Ziaur Rahman, pai do atual primeiro-ministro, Tarique Rahman.

"Mohammed Mozaffar Hossain estava em fuga desde 1981 (...). Foi detido hoje", confirmou à agência de notícias France-Presse (AFP) o chefe da polícia judiciária do Bangladesh, Mohammed Shafiqul Islam.

"[Hossain] deixou o Bangladesh imediatamente após o golpe e estava a viver no estrangeiro desde então", acrescentou Islam, especificando que o suspeito em fuga foi detido pouco depois de chegar ao aeroporto de Daca.

"Durante o interrogatório, explicou o papel no homicídio", declarou o chefe da polícia, sem acrescentar mais pormenores.

Herói da guerra de independência do Bangladesh em 1971 e militar de carreira, Ziaur Rahman foi eleito presidente em 1977 e assassinado quatro anos depois num golpe militar durante uma visita oficial a Chittagong, no sul do país.

Um tribunal militar em Daca julgou 18 soldados pelo homicídio, 13 dos quais foram enforcados.

Entretanto, a polícia continuou a procurar Hossain, que foi considerado suspeito de participar no plano contra o antigo chefe de Estado.