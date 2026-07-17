Conselho da UE nomeia português Antero Lopes para chefiar missão no Kosovo

O Conselho da UE nomeou ontem o português Antero Lopes novo chefe da Missão para o Estado de Direito no Kosovo (EULEX), para um mandato inicial de 10 meses a começar em 10 de agosto.

O Conselho da UE referiu que o novo chefe da missão é "um alto dirigente internacional português especializado em diplomacia, Estado de direito e governação do setor da segurança", com "mais de quatro décadas de experiência a nível nacional e internacional, incluindo mais de 25 anos nas Nações Unidas", de acordo com um comunicado.

Antero Alfarela Oliveira Lopes desempenhou funções na Força de Proteção da ONU na Croácia e na Bósnia-Herzegovina e integrou, durante seis anos, a Missão de Administração Interina das Nações Unidas no Kosovo, tendo uma "vasta experiência em liderança estratégica, gestão de crises e relacionamento com governos e parceiros internacionais", indicou na mesma nota.

O Conselho (instituição que junta os Estados-membros da União Europeia) sublinhou que a missão EULEX é "um instrumento crucial para reforçar as instituições do Estado de direito no Kosovo".

Criada em 2008, trata-se da maior missão civil da UE no âmbito da Política Comum de Segurança e Defesa.

Antero Lopes sucede ao italiano Giovanni Pietro Barbano.

A missão apoia instituições selecionadas do Estado de direito no Kosovo "no caminho para uma maior eficácia, sustentabilidade, caráter multiétnico e responsabilização, livres de interferência política e em plena conformidade com as normas internacionais de direitos humanos e as melhores práticas europeias".

No âmbito do mandato em vigor, a EULEX desenvolve atividades de monitorização, aconselhamento e formação, mantendo também responsabilidades executivas limitadas através da Unidade de Polícia Constituída.

A missão continua igualmente a apoiar as Câmaras Especializadas e o Gabinete do Procurador Especializado, além de prestar assistência técnica na aplicação de acordos alcançados no âmbito do diálogo facilitado pela UE entre Belgrado e Pristina.

O Conselho da UE adiantou que a missão "contribui para a estabilidade e a segurança no Kosovo e na região mais ampla dos Balcãs Ocidentais".

Em junho de 2025, o Conselho da UE prolongou o mandato da EULEX Kosovo por mais dois anos, até 14 de junho de 2027.