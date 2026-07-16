Vice dos EUA acusa parte do Governo de Israel de querer continuar a guerra

O vice-presidente dos Estados Unidos acusou na quarta-feira parte do Governo israelita de tentar impedir o acordo com o Irão por desejar que a guerra se prolongue indefinidamente.

"Não com um objetivo concreto em mente, mas simplesmente para que continue sem fim", afirmou JD Vance no 'podcast' "Joe Rogan Experience", um dos mais populares entre o público conservador jovem norte-americano, de acordo com a agência de notícias espanhola EFE.

Vance defendeu o memorando de entendimento assinado com o Irão em junho, em colaboração com países aliados do golfo Pérsico que disse estarem "dispostos a investir" na República Islâmica se Teerão mudar o "comportamento na região".

Assegurou que a administração sabe "com total certeza que há pessoas na sombra dentro do sistema" de Israel que estão "a manipular a opinião pública norte-americana e a tentar mudá-la para prolongar a guerra indefinidamente".

Denunciou mesmo, mas sem especificar, que parte do Governo de Israel está a pagar a figuras influentes nos Estados Unidos "para atacar o acordo" com o Irão.

"Fala-se muito sobre até que ponto o Governo israelita influencia a política norte-americana, e sem dúvida que há pessoas dentro do Governo de Israel que detestam o acordo", declarou.

"Vemos provas concretas disso", disse Vance, sem concretizar, durante a entrevista de mais de três horas.

Vance explicou que a estratégia do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, "não se limita apenas à negociação".

"Implica também o âmbito militar e outros aspetos", embora "com limitações, como quando os iranianos atacaram um navio" mercante e começou a atual vaga de ataques no Médio Oriente, afirmou.

Vance disse sentir-se atacado obsessivamente por campanhas financiadas para manter a "campanha militar indefinidamente" e defendeu como objetivo "alcançar um acordo" com o qual o Irão nunca tenha uma arma nuclear.

"Não me importa que, digamos, certos setores do Governo israelita queiram criticar o acordo ou discordar dele. Nem sequer me incomodam as tentativas de influenciar" a administração norte-americana, afirmou.

"Os governos estrangeiros tentam influenciar os Estados Unidos a toda a hora. Israel fá-lo, outros países também", acrescentou.

Vance participou nas negociações com o Irão em junho, na Suíça, onde as partes concordaram num roteiro para alcançar um acordo nuclear e definitivo que ponha fim à guerra iniciada por Israel e pelos Estados Unidos em 28 de fevereiro.