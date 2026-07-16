Jaime Filipe Ramos acusa o JPP de "demagogia" e "vazio de ideias"

O líder parlamentar do PSD acusou o JPP de "falta de ideias", e de "hipocrisia" ao falara de redução fiscal, quando em Santa Cruz "fazem o contrário".

"O que diz o líder da oposição é pouco para não dizer nada", afirma Jaime Filipe Ramos.

Sobre a questão da redução do IVA, como o exemplo dos Açores, tal como afirmou Albuquerque, também Jaime Filipe Ramos considera "um erro grave" que conduz a que quem paga a redução são os açorianos, em função da leid as finanças regionais.