Jovem violinista Jesus Madrid em destaque no concerto de abertura do CONVIMUS

O jovem violinista Jesus Madrid, aluno da classe de violino de Norberto Gomes, do Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng. Luiz Peter Clode, foi solista no concerto de abertura do CONVIMUS – Festival Internacional de Música, realizado no passado dia 5 de Julho, no Porto, onde actuou acompanhado pela Orquestra Sinfónica AMASING.

A presença neste palco resultou da conquista do 1.º prémio do Concurso Nacional Jovem Violinista CONVIMUS, integrado na 7.ª edição do festival, promovido pela AMASING.

A distinção que possibilitou esta participação artística foi alcançada com a conquista da Categoria 1 – Dificuldade Elevada, uma das categorias de maior exigência técnica e interpretativa do concurso, que contou com a participação de 15 jovens violinistas. Para além do reconhecimento artístico, e desta oportunidade de apresentação no festival, o prémio incluiu uma componente monetária.

A preparação desta performance contou, segundo explica uma nota do Conservatório, com o acompanhamento pedagógico próximo de Norberto Gomes, que esteve presente nos ensaios realizados nos dias 3 e 4 de Julho, bem como no concerto de abertura do CONVIMUS, contribuindo para a consolidação técnica e artística deste momento.

O percurso de Jesus Madrid evidencia o resultado de "um trabalho consistente de formação e dedicação, reforçando a importância do trabalho desenvolvido pelo Conservatório, na formação e projeção de novos intérpretes."

A participação de Jesus Madrid contou ainda com o apoio da Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, enquanto entidade gestora da Orquestra Clássica da Madeira, e do programa Provas Dadas, iniciativas que promovem e valorizam o desenvolvimento de jovens talentos musicais.

Sobre Jesus Madrid

Jesus Madrid nasceu em 2008 na cidade de Valencia, Venezuela.

Começou os seus estudos musicais no Conservatório de Música de Carabobo no ano 2013, na classe de violino da professora Virgínia Rangel, e posteriormente do Professor Rubén Camacho.

Em 2021 ingressou na Orquestra Sinfónica de Carabobo, onde esteve integrado durante duas temporadas artísticas.

Em 2023 ingressou no Curso Professional de Instrumentista no Conservatório - Escola das Artes da Madeira, onde atualmente é aluno finalista , na classe de violino do Professor Norberto Gomes.

Desde 2023 integra a Orquestra Sinfónica do Conservatório. É também elemento ativo do Estúdio de Música Antiga desta instituição.

Frequentemente participa em audições nacionais e internacionais onde é selecionado para integrar orquestras de jovens promissores, nomeadamente a Jovem Orquestra Portuguesa, a Orquestra de Jovens dos Conservatórios Oficiais de Música Portugueses (OJ.COM 2024, 2025 e 2026) e a Concertgebouw Young 2025.

Em 2026 ganhou o 1° premio no Concurso Nacional Luiz Peter Clode 2026, na categoria de solista e concerto.

Assistiu e participou em diversas Masterclasses, tendo a oportunidade de trabalhar com vários concertistas com carreiras internacionais e pedagogos de reconhecido mérito tais como Samuel Vargas, Alissa Margulis, Hrachya Avanesyan, Barnabas Keleman, Katalyn Kokas, Mathieu van Bellen, Robert Stepanian, Luís Andrade, Shlomo Mitz, Adrien Butterfiel, KIrill Troussov e Maria Milstein. Participou também em múltiplos estágios com a Orquestra Clássica da Madeira e a Orquestra Sinfónica de Carabobo, trabalhando com os Maestros José Carmelo Calabrese, Luís Andrade e Gianluca Marcianò.