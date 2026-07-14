Jogos do Mediterrâneo Taranto'2026 com oito madeirenses

Portugal estará representado por 168 atletas, incluindo 20 olímpicos nacionais, em 30 modalidades nos Jogos do Mediterrâneo Taranto'2026, que vão correr naquela cidade italiana entre 21 de Agosto e 3 de Setembro e que conta com o atleta português mais olímpico de sempre, João Rodrigues, como chefe da Missão.

Entre os nomes anunciados pelo Comité Olímpico de Portugal (COP) estão os de quatro desportistas que conquistaram o ouro na anterior edição desta competição, nomeadamente da nadadora Camila Rebelo, campeã nos 100 e 200 metros costas, dos atletas João Coelho (400 metros) e Leandro Ramos (lançamento do dardo) e do ciclista Rafael Reis, campeão no contrarrelógio em Oran’2022.

Ausentes de Taranto’2026 estarão o nadador Diogo Ribeiro, que há quatro anos foi medalha de ouro nos 50 metros mariposa, e a atleta Cátia Azevedo, campeã dos 400 metros.

Além de Rebelo, Coelho e Ramos, no evento vão participar outros 17 desportistas que representaram Portugal em Jogos Olímpicos, como Auriol Dongmo, Irina Rodrigues, Jéssica Inchude, Lorene Bazolo, Mariana Machado e o madeirense Pedro Buaró, todos do atletismo.

Na natação, Ana Pinho Rodrigues, Gabriel Lopes e João Costa estão entre os escolhidos, com os olímpicos do ténis de mesa Fu Yu – há muito radicada na Madeira -, Jieni Shao e João Pedro Monteiro a competirem também em Itália.

Raquel Queirós (ciclismo), João Fernando (judo), Joana Castelão (tiro), Inês Barros (tiro com armas de caça) e Eduardo Marques (vela) completam o lote, que integra ainda Arialis Martinez e Tatjana Pinto, que também competiram em Jogos Olímpicos, mas em representação de outros comités olímpicos nacionais.

Entre as estreias nestes Jogos estão mais seis atletas da Madeira, são eles, Rosalina Santos, no atletismo, Afonso Silva, Francisca Henriques e Jéssica Rodrigues, na Patinagem de Velocidade, Gonçalo Gomes, no ténis de mesa, e Ricardo Correia na Vela.

Portugal vai participar em 30 modalidades: andebol, atletismo, badminton, basquetebol 3x3, boxe, canoagem, ciclismo, equestre, esgrima, futebol, ginástica artística, ginástica rítmica, judo, karaté, lutas amadoras, natação, padel, patinagem de velocidade, petanca, remo, skateboarding, taekwondo, ténis, ténis de mesa, tiro, tiro com armas de caça, tiro com arco, triatlo, vela e voleibol.

Na lista hoje divulgada pelo COP faltam os nomes dos eleitos das equipas masculinas de andebol e voleibol, das duas equipas de basquetebol 3x3, da equipa mista de equestre e das sub-18 de futebol, cujas convocatórias serão anunciadas posteriormente pelas respetivas federações desportivas.

A 20.ª edição dos Jogos do Mediterrâneo, o maior evento multidisciplinar da região mediterrânica, decorre entre 21 de agosto e 03 de setembro, em Taranto, no sul de Itália, reunindo cerca de 5.000 atletas de 26 países.