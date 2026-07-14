Execução do PRR anima o debate

Basílio Santos, do JPP, confrontou o governo regional com a possibilidade de perda de verbas do Plano de Recuperação e Resiliência por não execução dentro dos prazos.

O deputado questionou o Executivo sobre o facto de não ter transferido as verbas para os municípios que poderiam executra.

Duarte Freitas, secretário regional de Finanças, garante que até ao "nono pedido de pagamento do PRR", o último efectuado, "todos as metas da Madeira" tinham sido cumpridas.