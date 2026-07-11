Haiti vive "pior dos cenários" e que se pode agravar

A população do Haiti aterrorizada pelos gangues já vive o "pior dos cenários", e que arrisca agravar-se, alertou hoje o responsável de uma missão de organizações humanitárias, após uma visita ao país que o "afetou profundamente".

Youri Saadallah, do Conselho Norueguês para os Refugiados, afirmou depois da missão conjunta com outras ONG e agências da ONU: "Deslocamo-nos regularmente a locais afetados por crises humanitárias através do mundo, mas o que vimos no Haiti afetou-nos profundamente. (...) Enquanto humanitário e também enquanto pai e francamente enquanto ser humano, o que vimos é inaceitável".

Para acentuar a mensagem, acrescentou: "Depois da nossa última presença (em 2023), receámos que o Haiti se dirige para o pior dos cenários. Hoje, o cenário é esse. Mas há um sentimento de que as coisas vão ainda piorar mais", acrescentou, apelando à ajuda da comunidade internacional.

"A mensagem mais forte que recebemos é a de que as pessoas deixaram de se sentir em segurança e sentem-se privadas da sua dignidade", acentuou.

Como exemplos mencionou a amplitude "sufocante" dos traumatismos e dos sofrimentos das mulheres e raparigas, cujos "corpos são usados como campos de batalha" pelos gangues, que em particular multiplicam as violações coletivas.

Com cerca de 1,5 milhões de deslocados pela violência dos gangues, "numerosas famílias não podem regressar a casa, porque os grupos armados continuam lá ou foi queimada", acrescentou Maria Moita, da Organização Internacional para as Migrações.

Este país pobre das Caraíbas sofre uma crise política, económica e de segurança desde há muito, mas a situação deteriorou-se acentuadamente nos últimos anos, com os gangues a multiplicarem assassínios, raptos, violações e recrutamento de crianças.