Herdade do Chão da Lagoa recebe hoje a tradicional festa do PSD-M

Realizada desde 1975, a Festa do Chão da Lagoa volta, este domingo, 12 de Julho, à Herdade do Chão da Lagoa. Este é o maior evento partidário regional que costuma juntar milhares de pessoas.

A chegada do presidente do PSD-Madeira, Miguel Albuquerque, está prevista para as 10h30. Como é tradição, seguirá uma ronda pelo recinto, com visita às barracas das 54 Comissões Políticas de Freguesia representadas na festa, bem como às da JSD/Madeira, TSD/Madeira e Núcleo dos Emigrantes. As intervenções políticas deverão decorrer entre as 14h00 e as 14h30.

A entrada na Festa do Chão da Lagoa é livre, com estacionamento gratuito, estando ainda disponível um espaço de jardim de infância gratuito.

O programa de animação musical arranca às 8h00 e prolonga-se ao longo de todo o dia, sem interrupções. Entre os destaques desta edição estão os concertos de Syro e dos Marotos da Concertina, num cartaz que inclui ainda actuações de Miro Freitas, Kontraband, Triova Voices, Garcias, Vasco Freitas, Banda de Câmara de Lobos, entre outros artistas.

No que diz respeito aos transportes, estarão disponíveis autocarros a partir de todas as freguesias da Madeira. Mantém-se igualmente o habitual serviço de ligações permanentes entre o Funchal e a Herdade, com subidas desde as 8h00 e descidas a partir das 17h30. Já os militantes e simpatizantes do PSD-Madeira provenientes do Porto Santo viajarão para a Madeira na viagem extra do navio Lobo Marinho, seguindo depois para o recinto.

A entrada na festa será efetuada pelo Portão Norte, junto ao Montado do Pereiro, enquanto a saída será feita pelo Portão Sul, junto ao Abrigo do Pastor.

Mas há mais iniciativas a ter em atenção este domingo. Tome nota:

09h00 - 20h15 - Madeira Padel Tour

Jardins Panorâmicos

9h00 - 7.ª Edição da prova de Skyrunning 'Funchal Vertical Kilometer'

participantes em simultâneo.

9h40 - Previsão de chegada dos primeiros atletas à meta. (Chão da Lagoa)

11h00 – Previsão do fim das chegadas e Entrega de Prémios (Chão da Lagoa)

13h30 - Entrega de prémios do XVIII Troféu Inocêncio de Freitas, promovido pelo Clube de Ténis do Funchal

Quinta Magnólia

19h00 - IX Festival do Atum, do Gaiado e do Marisco - Caniçal

19h00 - Grupos de cantares e cordofones da Associação Filha do Barqueiro

20h00 - Montereal Band

21h30 - Roni de Melo

23h00 - DJ Ricardo Nunes

Agenda Política

18h00 - Secretário Regional das Finanças, Duarte Freitas, visita a ExpoMadeira 2026.

18h15 - Iniciativa do CDS-PP com Sara Madalena

Expomadeira

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 12 de Julho, Dia Internacional da Esperança e Dia Internacional de Combate a Tempestades de Areia e Poeira :

1821 - É promulgada a primeira lei de imprensa portuguesa que introduz a liberdade de "imprimir, publicar, comprar e vender nos estados portugueses quaisquer livros ou escritos sem prévia censura", bem como o direito de propriedade literária, vitalícia para autores e tradutores, e com a duração de dez anos para os seus herdeiros.

1854 - Nasce o empreendedor e empresário norte-americano George Eastman, inventor da máquina fotográfica, fundador da Eastman Kodak.

1904 - Nasce o poeta diplomata e político chileno Pablo Neruda, pseudónimo de Neftalí Ricardo Reyes Basoalto, Prémio Nobel da Literatura em 1971, autor de "Crepusculario".

1962 - Num clube em Londres, Mick Jagger (voz), Keith Richards (guitarra), Brian Jones (guitarra), Mick Avory (bateria) e Dick Taylor (baixo) - a primeira formação dos Rolling Stones - tocam cinco músicas, dando início a uma das mais duradouras bandas rock.

1978 - Assassínio de um dos mais destacados chefes da máfia norte-americana, Camino Galante, "O Padrinho".

1996 -O Palácio de Buckingham apresenta o acordo de divórcio dos Príncipes de Gales, Carlos e Diana.

1998 - A França conquista o Mundial de futebol, derrotando o Brasil na final, em Saint-Denis, Paris, França.

2019 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga, com algumas críticas, duas leis do pacote da transparência, o regime de exercício de cargos públicos e políticos e o Estatuto dos Deputados.

2025 - O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anuncia a imposição de tarifas de 30% sobre todos os produtos da União Europeia e do México, a partir de 01 de agosto.

Pensamento do dia