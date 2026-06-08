Anacom alerta para chamadas fraudulentas em nome do regulador

A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) alertou hoje para o aumento do número de chamadas fraudulentas em seu nome, somando, entre 25 de maio e hoje, mais de 180 queixas de utilizadores.

"Nos últimos dias tem havido um aumento assinalável de queixas relacionadas com chamadas fraudulentas feitas em nome da Anacom. Entre o dia 25 de maio e hoje, 08 de junho, foram recebidas mais de 180 queixas de cidadãos relativas a contactos telefónicos nos quais os interlocutores se identificam falsamente como agentes de fiscalização desta Autoridade", indicou, em comunicado.

Segundo a mesma nota, os interlocutores identificaram-se como agentes da fiscalização, referindo alegadas situações ligadas ao uso do número de telefone do destinatário para a prática de crimes.

Em todos os contactos foram utilizados dados pessoais do destinatário parcialmente corretos.

A Anacom lamentou o sucedido e insistiu que não realiza contactos, nem divulga dados pessoais dos utilizadores ou de entidades terceiras.

Conforme apontou, perante qualquer ocorrência semelhante, os utilizadores devem alertar as autoridades de segurança, nomeadamente a PSP e a GNR.