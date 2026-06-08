Partido de Kikol Pashinyan vence eleições na Arménia com 49,8% dos votos

O partido do primeiro-ministro da Arménia, Nikol Pashinyan, venceu com maioria absoluta as eleições parlamentares de domingo, segundo os resultados preliminares divulgados hoje de manhã em Erevan.

As legislativas, em que um total de 19 partidos e blocos disputaram os 101 lugares no parlamento, foram encaradas como um teste à mudança de políticas da Arménia face à Europa.

De acordo com a Comissão Eleitoral Central, após a contagem de todas as urnas, o partido Contrato Cívico, de Nikol Pashinyan, obteve 49,8% dos votos, à frente da Aliança Arménia, do milionário russo-arménio Samuel Karapetyan, que teve 23,3%.

As outras duas forças da oposição, a formação do ex-Presidente Robert Kocharyan e o partido Arménia Próspera, obtiveram 9,9% e 4% dos votos, respetivamente.

A participação eleitoral foi de 59%, segundo o organismo que regulou as eleições.

Nikol Pashinyan disse que se tratou de "uma vitória histórica", prometendo "continuar a corrida para a aproximação da Arménia ao Ocidente" e pretendendo, ao mesmo tempo, "reforçar as relações" com a Rússia.

A Arménia e a Rússia, unidas por dois séculos de história, são países aliados.

Mesmo assim, Erevan tem criticado Moscovo por não ter impedido a conquista do enclave de Nagorno-Karabakh pelo Azerbaijão e tem demonstrado vontade de se aproximar da União Europeia e dos Estados Unidos da América.

Karapetyan, líder da oposição, classificou as eleições como "vergonhosas", denunciando "violações e repressão".

A votação de domingo ocorreu após vários anos de crise política na Arménia, desde que Pashinyan chegou ao poder com a promessa de desmantelar o sistema oligárquico pós-soviético.

O país do Cáucaso, predominantemente cristão, ainda está a recuperar da derrota da crise com o Azerbaijão em 2020 e da perda de Nagorno-Karabakh em 2023, que desencadeou o êxodo de dezenas de milhares de arménios.

Nikol Pashinyan, um antigo jornalista de 51 anos, apresentou-se como uma escolha entre "a paz duradoura e o regresso à guerra".

Entretanto, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, felicitou hoje o primeiro-ministro arménio pela vitória nas eleições parlamentares, sublinhando que a União Europeia "está com a Arménia".

"Valorizamos profundamente a nossa parceria com uma Arménia democrática que se aproxima cada vez mais da Europa", escreveu a presidente da Comissão Europeia nas redes sociais.

O chefe de Estado francês, Emmanuel Macron, também felicitou Nikol Pashinyan pela "grande vitória" eleitoral e manifestou apoio à aproximação à Europa do país do Cáucaso, que, disse, se está a afastar da órbita de Moscovo.