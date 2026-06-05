Grupo Vita leva ao Vaticano preocupações sobre falta de clareza nos processos de abuso

O Grupo Vita leva este mês ao Vaticano preocupações sobre processos de abuso sexual arquivados sem fundamentação clara, alertando para os impactos nas vítimas e sobreviventes pela falta de explicações, o que aprofunda sentimentos de injustiça.

O Grupo Vita vai reunir-se este mês com a 'Tutela Minorum', organismo da Santa Sé dedicado à proteção de menores e adultos vulneráveis, para apresentar o trabalho desenvolvido em Portugal, identificar dificuldades ainda existentes e transmitir preocupações relacionadas com processos de abuso sexual na Igreja Católica.

A notícia foi avançada pelo jornal Sete Margens e confirmada à agência Lusa pela coordenadora do grupo Vita, criado pela Conferência Episcopal Portuguesa para acompanhar as situações de abuso sexual na Igreja Católica.

Rute Agulhas disse à Lusa que uma das principais preocupações a transmitir à Santa Sé prende-se com a forma como algumas decisões relativas a denúncias de abuso sexual são comunicadas às vítimas e sobreviventes.

"Uma das queixas recorrentes das vítimas e sobreviventes é o tempo de resposta e a forma, por vezes pouco transparente, como os processos decorrem. Ainda não existe uma verdadeira prestação de contas em todas as situações", afirmou.

Segundo explicou, existem vários casos em que as pessoas denunciadas estavam vivas, os processos avançaram e, em algumas situações, chegaram mesmo a existir investigações canónicas, mas acabaram por ser arquivados em Roma.

"O problema é que muitas dessas decisões chegam sem fundamentação ou com fundamentações muito vagas. Depois é muito difícil explicar às vítimas porque é que o processo foi arquivado", referiu.

Para a psicóloga, esta falta de clareza gera sentimentos de "indignação" e "injustiça" entre vítimas e sobreviventes, além de dificultar o trabalho de acompanhamento realizado pelo Grupo Vita.

Apesar disso, Rute Agulhas sublinhou não esperar uma reabertura dos processos já encerrados, mas pretende que a reunião permita sensibilizar os responsáveis da Santa Sé para o impacto que este tipo de decisões tem nas pessoas que denunciam abusos.

"Gostaríamos que refletissem sobre a forma como esta informação é transmitida aos países e sobre o impacto negativo que isso pode ter em quem denuncia", afirmou.

O encontro com a 'Tutela Minorum' está marcado para 18 de junho, em Roma, e decorrerá à margem da 'International Safeguarding Conference', conferência internacional dedicada à prevenção dos abusos sexuais e à proteção de menores, organizada anualmente pelo padre jesuíta Hans Zollner.

A deslocação do Grupo Vita à capital italiana surgiu inicialmente da intenção de participar no congresso, depois de a equipa ter obtido financiamento externo para a viagem, sem encargos para a Conferência Episcopal Portuguesa.

Além da reunião, o Grupo Vita entregará um dossiê que sintetiza o trabalho desenvolvido em Portugal desde a sua criação, as principais dificuldades identificadas e propostas para reforçar a resposta da Igreja aos casos de abuso sexual.

Entre os desafios apontados estão ritmos diferentes de atuação entre estruturas eclesiais, dificuldades de articulação, demora na resposta a algumas situações e a ausência de procedimentos totalmente uniformizados a nível nacional.

Ainda assim, Rute Agulhas considera que o balanço do trabalho realizado nos últimos três anos é positivo e destaca uma maior abertura das dioceses, congregações religiosas, escolas católicas e outras estruturas da Igreja para colaborar na prevenção e resposta aos abusos.

A responsável defendeu também um reforço do trabalho conjunto com as comissões diocesanas de proteção de menores, considerando que estas estruturas devem ter maior visibilidade e participação nos projetos desenvolvidos.

A reunião com a 'Tutela Minorum' surge numa altura em que o futuro do Grupo Vita ainda aguarda uma decisão definitiva da Conferência Episcopal Portuguesa quanto à renovação do seu mandato, embora a coordenadora admita existir expectativa de continuidade.

O Grupo Vita participará ainda na 'International Safeguarding Conference', que decorre entre 16 e 19 de junho, onde apresentará, no último dia dos trabalhos, um póster científico sobre a experiência portuguesa na resposta aos abusos sexuais na Igreja Católica.