Pelo menos seis detidos após confrontos entre manifestantes e polícia junto à AR

Pelo menos seis pessoas foram detidas hoje à tarde junto ao parlamento, em Lisboa, no final da manifestação da CGTP, após confrontos com a PSP, estando indiciados por desobediência e resistência e coação sobre funcionário, segundo a polícia.

O responsável pelo Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP, superintendente Resende da Silva, disse aos jornalistas, junto à Assembleia da República, que os detidos estavam, cerca das 20:00, a ser identificados e posteriormente serão ouvidos em primeiro interrogatório judicial, para aplicação de medidas de coação.

A mesma fonte não especificou a idade dos detidos, uma vez que ainda estão a proceder à sua identificação.

Uma outra fonte policial disse à Lusa que, dos seis detidos, cinco estão já indiciados por crimes de resistência e coação sobre funcionário e um outro por incendiar caixotes do lixo (crime de dano).

O responsável do Cometlis adiantou aos jornalistas que os confrontos com grupos, na maioria jovens, junto à Assembleia da República (AR) não estarão relacionados com a manifestação que culminou o dia de greve hoje decretado pela central sindical CGTP-In, que decorreu com normalidade.

Carlos Resende da Silva explicou que a manifestação da Intersindical terminou cerca das 16:15, ficando os profissionais da PSP a desimpedir de objetos as ruas em frente ao parlamento e adjacentes.

Contudo, por volta das 18:00, um grupo de dezenas de jovens voltaram a colocar as barreiras metálicas retiradas pela PSP e tentaram assim cortar o trânsito naquela zona.

A fonte referiu que os jovens se mantiveram no local, alguns sentados no chão, com insultos aos polícias, com arremesso de garrafas e incendiando caixotes, e depois de avisados por diversas vezes pela PSP para o cometimento de crimes de desobediência e resistência e coação mantiveram os confrontos.

Após a intervenção da PSP, que interveio com bastonadas, os manifestantes fugiram pelas ruas limítrofes, ficando a situação mais tranquila pela 19:00, mas mantendo-se a PSP no local enquanto as ruas eram desimpedidas dos caixotes queimados e outros detritos.