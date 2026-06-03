'Sem Limites' apela à inclusão e acessibilidade nos eventos e festividades

Com a aproximação das diversas festas, romarias, arraiais e eventos que se realizam por toda a Região, a Associação Sem Limites (ASL) apela para a importância da acessibilidade e da inclusão das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Apesar de a associação verificar que já existem autarquias e entidades organizadoras a desenvolverem esforços para promover a inclusão, a ASL entende que, "nunca é demais relembrar que o acesso ao estacionamento reservado, bem localizado e devidamente sinalizado constitui um direito fundamental para muitas pessoas, contribuindo para a sua autonomia, independência e participação ativa na vida social e comunitária."

Assim, através de um comunicado, a associação verifica que é importante recordar que as "pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida têm os mesmos direitos de acesso e participação que qualquer outro cidadão", acrescentando que o acesso à cultura, ao lazer, às tradições e aos momentos de convívio não deve ser condicionado por barreiras que dificultem ou impossibilitem a sua presença.

"Pequenos gestos e medidas podem fazer uma grande diferença na vida de muitas pessoas, permitindo-lhes usufruir das festividades com dignidade, segurança e igualdade de oportunidades", termina.