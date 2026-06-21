Trump ameaça atacar com mais força se Teerão não travar aliados no Líbano

O Presidente dos Estados Unidos ameaçou hoje voltar a atacar o Irão, "mas com mais força", se Teerão não impedir os seus aliados de "causarem problemas" no Líbano, referindo-se ao grupo xiita Hezbollah.

"O Irão deve imediatamente impedir que os seus aliados altamente bem pagos no Líbano causem problemas. Se não o fizerem, atacaremos o Irão com muita força outra vez, tal como fizemos na semana passada, só que com mais força!!", escreveu Donald Trump na sua rede Truth Social.

O memorando de entendimento para pôr fim à guerra, assinado na quarta-feira passada por Trump e pelo Presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, prevê a cessação de hostilidades no Líbano entre Israel e Hezbollah.

Apesar de um cessar-fogo ter entrado em vigor no sábado, os combates mantêm-se no sul do Líbano e os ataques israelitas fizeram mais de 120 mortos nas últimas 48 horas, afirmou o Ministério da Saúde libanês.