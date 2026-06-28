Convívio e emoção marcaram jogo de final de época da Associação Desportiva Os Profetas

Realizou-se esta tarde, no único campo sintético do Complexo Desportivo José Lino Pestana, um jogo de final de época da Associação Desportiva Os Profetas, num ambiente marcado pela alegria, convívio e boa disposição.

O habitual encontro juntou em campo pais e filhos das equipas de sub-11 e sub-12, proporcionando um momento de confraternização entre atletas, familiares e dirigentes do clube.

Num jogo bastante equilibrado, a partida terminou empatada a 2-2 no tempo regulamentar, tendo sido decidida através da marcação de grandes penalidades. No desempate, a equipa dos filhos acabou por levar a melhor, num desfecho vivido com grande entusiasmo por todos os presentes.

Após a partida, seguiu-se um jantar de convívio no mesmo complexo desportivo, reforçando o espírito de união e celebração do final de época.

A iniciativa ficou marcada por um forte ambiente familiar e desportivo, sendo destacada pelos participantes como um momento especial de partilha entre gerações.