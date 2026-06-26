Pinheiro é o sexto português a apitar dois jogos numa fase final

João Pinheiro vai tornar-se no sexto português a arbitrar mais do que um jogo numa fase final de um Mundial de futebol, ao dirigir, no domingo, o primeiro jogo dos 16 avos de final, entre África do Sul e Canadá.

Este será o primeiro jogo de sempre de uma seleção anfitriã de um campeonato do mundo fora do seu território, no embate entre o Canadá, segundo do Grupo B, e a África do Sul, segundo do Grupo A, no Estádio SoFi, em Inglewood, nos Estados Unidos.

Pinheiro, de 38 anos, estreou-se no Mundial2026 na vitória da Suíça frente à Bósnia-Herzegovina, por 4-1, a contar para a segunda jornada do Grupo B, tendo sido ainda quarto árbitro no jogo entre Marrocos e Haiti, da terceira jornada do Grupo C, que os marroquinos venceram por 4-2.

As duas nomeações numa fase final do árbitro da associação de Braga igualam os registos de António Garrido (Espanha1982), Carlos Valente (Itália1990) e Vítor Pereira (França1998 e Coreia Sul/Japão2002), sendo apenas ultrapassadas pelos seus dois antecessores mais recentes, casos de Olegário Benquerença e do atual presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, que dirigiram três encontros cada, no África do Sul2010 e no Brasil2014, respetivamente.

Portugal não tinha um árbitro numa fase final de um campeonato do mundo há 12 anos.

A 23.º edição do Mundial conta com 52 árbitros nomeados para os 104 jogos da primeira fase final com 48 seleções, a disputar até 19 de julho, nos Estados Unidos, no Canadá e no México.